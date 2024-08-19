В первом полугодии экспорт украинского зерна через порт Констанца уменьшился более чем на 40%

Украинский экспорт зерна через румынский порт Констанца в первом полугодии 2024 сократился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Администрации порта, объемы экспорта снизились до 4,24 миллиона метрических тонн.

Об этом сообщает MarineLink со ссылкой на администрацию порта.

Такое падение связано с тем, что Украина смогла полагаться на свои порты благодаря новому судоходному коридору.

Данные порта Констанца показывают, что только в июне 2024 через порт было перевезено 740 000 тонн украинского зерна. Общий экспорт зерна через порт Констанца к 30 июня составил 15 миллионов тонн, что почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В начале августа украинские производители отметили, что совокупный экспорт зерновых и масличных культур в 2024/25 маркетинговом году ожидается на уровне около 60 миллионов тонн, что соответствует показателям 2023/24.

Домой после вторжения России в Украину в 2022 году порт Констанца стал ключевым альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна.

Для увеличения пропускной способности порта были привлечены средства Европейского Союза, что сделало его важным пунктом для транспортировки зерна из Украины, а также из других стран, таких как Сербия, Венгрия и Молдова.

Чем важна цепь перевозок Измаил – Констанца

Напомним, в июле холдинг "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). Условия договора предусматривают использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

"После 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ работа внутренних водных путей для перевозки аграрной продукции, на которую был ориентирован "Нибулон", была заблокирована. Даже в таких условиях нам удалось найти оперативное решение и возобновить работу своего флота и терминалов, сделав акцент на перевозках по Дунаю через новый филиал "Бессарабский", — заметил директор по логистике "Нибулона" Сергей Калкутин.

Однако, как отмечают в "Нибулоне", сегодня Украина рискует потерять этот альтернативный канал экспорта зерна от украинских агропроизводителей: с открытием портов Великой Одессы стоимость доставки на маршруте Измаил-Констанца дороже в среднем на 8-10 долларов на тонну.

"В то же время в ситуации, когда Николаев как конкурентный рынок перевалки зерна заблокирован, полагаться на экспорт только через порты Большой Одессы не стоит, ведь ситуация в Черном море может резко измениться", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, в "Нибулоне" отметили важность сохранения альтернативной цепи перевозок Измаил — Констанца.

Напомним, в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

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