Разблокировка порта Николаева позволит сэкономить на экспорте зерна 15%

Восстановление работы порта Николаева должно прибавить мощности украинскому коридору. Оно снизит затраты на экспорт зерна на 15%.

Об этом интервью LIGA.net рассказал руководитель агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский.

По его словам потенциал этого порта заключается в перевалке 15% экспорта зерна страны.

"Если заработает Николаев, появится конкуренция, сократятся расходы на экспорт – еще на $10 с каждой тонны. Следовательно, весь агросектор получит дополнительные поступления из прибыли экспортеров, соответственно, это тоже поступление в госбюджет", – отметил Вадатурский.

Он считает, что промежуточным решением может стать выведение зернового флота из Николаева в Дунай. Это уменьшит расходы на экспорт в процессе транспортировки из Измаила в румынскую Констанцу.

Еще одним шагом может стать внедрение дотаций по перевозке зерна "Укрзализныцей" в направлении дунайских портов. По мнению руководителя "Нибулона", это позволит выровнять конкурентные условия с портами Одессы, однако наиболее действенной будет именно разблокировка порта Николаева.

"Эффект ощутят все аграрии, ведь это позволит им получать больше выращенного урожая. И дальше по цепочке – они смогут инвестировать в землю, в технику, поддерживать уровень арендной платы. Так работает экономический мультипликатор", – пояснил Вадатурский.

После подрыва армией РФ Каховской ГЭС, в "Нибулоне" говорили, что себестоимость перевозки по Днепру втрое меньше, чем автотранспортом. Тогда же речная логистика, уничтоженная из-за подрыва дамбы, позволяла производителям ежегодно перемещать до 60 млн тонн грузов.

Почему важно сохранить цепь перевозок Измаил – Констанца

Напомним, в июле холдинг "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). Условия договора предусматривают использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

"После 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ работа внутренних водных путей для перевозки аграрной продукции, на которую был ориентирован "Нибулон", была заблокирована. Даже в таких условиях нам удалось найти оперативное решение и возобновить работу своего флота и терминалов, сделав акцент на перевозках по Дунаю через новый филиал "Бессарабский", — отметил директор по логистике "Нибулона" Сергей Калкутин.

Однако, как отмечают в "Нибулоне", сегодня Украина рискует потерять этот альтернативный канал экспорта зерна от украинских агропроизводителей: с открытием портов Большой Одессы стоимость доставки по маршруту Измаил – Констанца дороже в среднем на 8–10 долларов на тонну.

"В то же время в ситуации, когда Николаев как конкурентный рынок перевалки зерна заблокирован, полагаться на экспорт только через порты Большой Одессы не стоит, ведь ситуация в Черном море может резко измениться", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, в "Нибулоне" отметили важность сохранения альтернативной цепи перевозок Измаил — Констанца.

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