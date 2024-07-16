Грузооборот украинских портов в июне снизился на 15% по сравнению с маем

В июне грузооборот украинских портов составил 7 миллионов тонн, что на 15% меньше, чем в мае – 8,26 миллиона тонн, и на 29% меньше, чем в апреле – 9,91 миллиона тонн. Однако по сравнению с июнем прошлого года объемы перевалки выросли в полтора раза. Сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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По итогам июня основными грузами в украинских портах стали зерновые. Их объем составил 4,4 миллиона тонн, что превышает показатель июня 2023 г. на 1 миллион тонн (3,4 миллиона тонн). Также вырос объем рудных грузов, достигших 1,2 миллиона тонн в июне, что на 1 миллион тонн больше по сравнению с июнем 2023 года, когда объем составил всего 0,2 миллиона тонн.

Отмечается, что внешняя торговля Украины на 90% зависит от портов Дуная и Большой Одессы. Однако в июне объемы экспорта через дунайские порты снизились до 1,3-1,5 миллиона тонн. Как объяснил глава Администрации морских портов Украины Юрий Литвин, это связано с деблокадой одесских портов и сезонным спадом экспорта.

Также важной составляющей морских перевозок остается "Украинский коридор". В июне через него было перевезено 5,6 миллионов тонн грузов, из которых 3,6 миллионов тонн – это продукция украинских аграриев.

Всего за первые шесть месяцев 2024 года украинские порты перегрузили 53 миллиона тонн грузов и обработали 6046 судов, что значительно превышает показатели июня 2023 года (31,2 миллиона тонн).

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, двигающихся к морским портам или из Украины.

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