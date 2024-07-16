Вантажообіг українських портів у червні зменшився на 15% порівняно з травнем

У червні вантажообіг українських портів склав 7 мільйонів тонн, що на 15% менше, ніж у травні - 8,26 мільйонів тонн, та на 29% менше, ніж у квітні - 9,91 мільйонів тонн. Однак, порівняно з червнем минулого року, обсяги перевалки зросли в півтора раза. Повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

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За підсумками червня основними вантажами в українських портах стали зернові. Їх обсяг склав 4,4 мільйона тонн, що перевищує показник червня 2023 року на 1 мільйон тонн (3,4 мільйона тонн). Також зріс обсяг рудних вантажів, які досягли 1,2 мільйона тонн у червні, що на 1 мільйон тонн більше порівняно з червнем 2023 року, коли обсяг становив лише 0,2 мільйона тонн.

Зазначається, що зовнішня торгівля України на 90% залежить від портів Дунаю та Великої Одеси. Проте, у червні обсяги експорту через дунайські порти знизилися до 1,3-1,5 мільйона тонн. Як пояснив голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин, це пов'язано з деблокадою одеських портів та сезонним спадом експорту.

Також важливою складовою морських перевезень залишається "Український коридор". У червні через нього було перевезено 5,6 мільйона тонн вантажів, з яких 3,6 мільйона тонн – це продукція українських аграріїв.

Загалом, за перші шість місяців 2024 року українські порти перевантажили 53 мільйони тонн вантажів та обробили 6046 суден, що значно перевищує показники червня 2023 року (31,2 мільйона тонн).

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com