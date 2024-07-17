"Нибулон" будет отправлять украинское зерно в порт Констанца с помощью флота УДП

Холдинг "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). Условия договора предусматривают использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

Об этом сообщила пресс-служба "Нибулона".

Там отмечают, что на филиале "Бессарабская", который находится в Измаиле, происходит нагрузка зерном от украинских аграриев первых барж, которые вскоре самоходным флотом отправятся в первый рейс на Констанцу.

Директор по логистике "Нибулона" Сергей Калкутин подчеркнул важность объединения усилий двух компаний для бизнеса, агросектора и государства в целом.

После 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ работа внутренних водных путей для перевозки аграрной продукции, на которую был ориентирован "Нибулон", была заблокирована. Даже в таких условиях нам удалось найти оперативное решение и возобновить работу своего флота и терминалов, сделав акцент на перевозках по Дунаю через новый филиал "Бессарабский", — заметил он.

Однако, как отмечают в "Нибулоне", сегодня Украина рискует потерять этот альтернативный канал экспорта зерна от украинских агропроизводителей: с открытием портов Великой Одессы стоимость доставки на маршруте Измаил-Констанца дороже в среднем на 8-10 долларов на тонну.

"В то же время в ситуации, когда Николаев как конкурентный рынок перевалки зерна заблокирован, полагаться на экспорт только через порты Большой Одессы не стоит, ведь ситуация в Черном море может резко измениться", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, в "Нибулоне" отметили важность сохранения альтернативной цепи перевозок Измаил — Констанца.

Напомним, за первые шесть месяцев текущего года шесть работающих портов Украины обработали 52,7 миллиона тонн грузов, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

"Украинское Дунайское пароходство" предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов.

Украина — Галац . Наиболее быстрый маршрут для перевалки груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

. Наиболее быстрый маршрут для перевалки груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней. Украина — Регенсбург . Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Однако продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Однако продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац. Украина — Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

В 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.