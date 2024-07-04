УДП отправило на модернизацию в Австрию три теплохода

Украинское Дунайское пароходство (УДП) отправило в Австрию на модернизацию еще три теплохода серии "Капитан Антипов".

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Об этом сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что суда отправились на корабельню ÖSWAG, которая находится в австрийском Линце, в составе каравана 3+3 (три самоходных судна и три баржи).

"С Измаила в Линц более 2000 километров. Переход теплоходов на такое огромное расстояние - это немалые средства. Однако мы нашли действительно эффективные логистические решения. Расходы удалось компенсировать", - говорится в сообщении гендиректора УДП.

В Измаиле караван загрузили железорудным сырьем (9 тыс. тонн), а его разгрузка состоится в Смедерево (Сербия). После чего караван уже в составе трех теплоходов направится в Австрию.

По словам главы УДП, караваном руководит капитан Сергей Павлюченко, уже 28-й год работающий на теплоходе "Капитан Ширков". Это судно с апреля 2024 года находилось в вынужденном отстое, а модернизация является шансом подарить "Ширкову" вторую жизнь.

"Именно команде Павлюченко выпала честь работать на первом модернизированном теплоходе УДП. Команда "Антипова" получила большой опыт, очень хорошо себя зарекомендовала и продолжит помогать специалистам ÖSWAG", - подытожил Москаленко.

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота Украинского дунайского пароходства (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве). Сообщалось, что УДП планирует потратить на модернизацию флота 86 млн евро.

В Австрии на верфи ÖSWAG в городе Линце уже установили двигатели на суда государственной компании УДП. В планах на 2024 год модернизировать первые пять судов.

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.