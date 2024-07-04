УДП відправило на модернізацію в Австрію три теплоходи

Українське Дунайське пароплавство (УДП) відправило в Австрію на модернізацію ще три теплоходи серії "Капітан Антипов".

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Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

Він зазначив, що судна вирушили на корабельню ÖSWAG, яка знаходиться в австрійському Лінці, у складі каравану 3+3 (три самохідних судна і три баржі).

"З Ізмаїлу до Лінцу понад 2000 кілометрів. Перехід теплоходів на таку величезну відстань - це чималі кошти. Проте ми знайшли насправді ефективні логістичні рішення. Витрати вдалось компенсувати", - йдеться в повідомленні гендиректора УДП.

В Ізмаїлі караван завантажили залізорудною сировиною (9 тис. тонн), а її розвантаження відбудеться у Смедерево (Сербія). Після чого караван вже у складі трьох теплоходів попрямує до Австрії.

За словами очільника УДП, караваном керує капітан Сергій Павлюченко, який вже 28-ий рік працює на теплоході "Капітан Ширков". Це судно з квітня 2024 року перебувало у вимушеному відстої, а модернізація є шансом подарувати "Ширкову" друге життя.

"Саме команді Павлюченко випала честь працювати на першому модернізованому теплоході УДП. Команда "Антипова" отримала великий досвід, дуже добре себе зарекомендувала та продовжить допомагати спеціалістам ÖSWAG", - підсумував Москаленко.

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві). Повідомлялося, що УДП планує витратити на модернізацію флоту 86 млн євро.

В Австрії на верфі ÖSWAG у місті Лінці вже встановили двигуни на судна державної компанії УДП. У планах на 2024 рік – модернізувати перші п’ять суден.

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.