Румыния откроет дополнительную якорную стоянку в Констанце уже в сентябре

Румыния в сентябре 2024 года собирается открыть дополнительную якорную стоянку в Констанце для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщил генеральный директор "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) Дмитрий Москаленко.

По его словам, румынские коллеги сообщили об открытии дополнительной якорной стоянки на очередной онлайн-встрече в формате Quint с участием представителей Европейской комиссии, правительства США, Правительства Республики Молдова, Румынии и Украины.

Москаленко рассказал, что в 2023 году именно УДП являлось одним из инициаторов создания якорной стоянки в Констанце, поскольку мощности терминалов порта не хватало для перевалки зернового потока из Украины. К тому времени в порту находилось до 600 барж с зерном, ожидание выгрузки могло длиться 30-40 дней.

Теперь же флот УДП снова возвращается к перевозкам зерна из украинских портов в Констанцу.

"Появление якорной стоянки — это возможность усилить конкурентные преимущества дунайского направления экспорта. Теперь ожидаем условия", — заявил гендиректор УДП.

Он отметил, что экспорт украинских зерновых через Дунай сохранится только в случае удешевления всех составляющих логистической цепи. По сравнению с прошлым годом, ставки фрахта на речные перевозки из Украины в Румынию снизились втрое.

"Работаем над уменьшением тарифа на железнодорожные перевозки в Измаил. Слово за румынскими партнерами. Проект стоянки будет успешным, если существенно сократить расходы на обработку груза. Наша общая задача – чтобы зерновой экспорт через Дунай выдерживал конкуренцию с Одесскими портами. Это единственная возможность сохранить заинтересованность бизнеса", — добавил Москаленко.

Украина увеличивает экспорт зерна через порты Румынии

Благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.

Согласно сообщению, в прошлом году порт отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем в прошлом году. Украинское зерно составило примерно 40% от общего объема, или 14 млн. тонн, по сравнению с 13,0 млн. на конец ноября и с 8,6 млн. за весь 2022 год.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала самым альтернативным экспортным маршрутом Киева после начала полномасштабного вторжения.

Румыния стремится увеличить свою транзитную способность для украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц и сейчас модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него.

Через территорию Румынии на экспорт идет до 60% украинского зерна.