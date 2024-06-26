Молдавия прекращает лицензирование импорта зерновых и масличных культур

25 июня Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы сообщило, что деятельность Лицензионной комиссии по импорту зерновых и масличных культур, действовавшая на основании закона № 160/2011, завершает свою деятельность.

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Об этом говорится на сайте ведомства.

Причиной этого является то, что регулирование через лицензирование может производиться только в течение 3 месяцев и может быть продлено только один раз максимум в 3 месяца.

Таким образом, максимальный срок, в течение которого может применяться лицензирование импорта зерновых и масличных культур, истек.

Напомним, лицензионное мероприятие впервые решили ввести 4 октября 2023 года. Следующее решение о сохранении этого мероприятия было принято 5 января 2024 и продлено 8 апреля со сроком действия 26 июня.

За весь этот период было выдано 12 лицензий на импорт около 69,5 тыс. тонн семян подсолнечника, из которых 1200 тонн востребовано для кондитерской промышленности из сортов, не выращиваемых в Республике Молдова, и около 44 тонн – кукуруза попкорн, из сортов и гибридов, не выращиваемых в стране.

Напомним, что соседняя Румыния также ввела лицензирование ввоза пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, а также рапса из Украины, согласившись не возвращаться к полному его запрету после окончание 15 сентября срок действия такого ограничительного мероприятия, введенного от имени Европейской комиссии в интересах пяти стран Евросоюза.

В то же время Украина со своей стороны будет лицензировать экспорт упомянутой сельхозпродукции. Болгария на такой механизм согласилась, за исключением импорта семян, который все же будет запрещен до конца ноября.

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