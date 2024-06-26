Молдова припиняє ліцензування імпорту зернових та олійних культур

25 червня Міністерство сільського господарства та харчової промисловості Молдови повідомило, що діяльність Ліцензійної комісії з імпорту зернових та олійних культур, яка діяла на підставі Закону №. 160/2011, завершує свою діяльність.

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Про це йдеться на сайті відомства.

Причиною цього є те, що регулювання через ліцензування може здійснюватися лише протягом 3 місяців і може бути продовжений лише один раз максимум на 3 місяці.

Таким чином, максимальний термін, протягом якого може застосовуватися ліцензування імпорту зернових та олійних культур, закінчився.

Нагадаємо, ліцензійний захід вперше вирішили запровадити 4 жовтня 2023 року. Наступне рішення про збереження цього заходу було прийнято 5 січня 2024 року та продовжено 8 квітня з терміном дії 26 червня.

За весь цей період загалом було видано 12 ліцензій на імпорт близько 69,5 тис. тонн насіння соняшнику, з яких 1200 тонн затребувано для кондитерської промисловості з сортів, які не вирощуються в Республіці Молдова, і близько 44 тонн – кукурудза попкорн, з сортів і гібридів, які не вирощуються в країні.

Нагадаємо, що сусідня Румунія також запровадила ліцензування ввезення пшениці, кукурудзи, насіння соняшника, а також ріпаку з України, погодившись не повертатися до повної його заборони після закінчення 15 вересня терміну дії такого обмежувального заходу, введеного від імені Європейської комісії в інтересах п'яти країн Євросоюзу.

Водночас Україна зі свого боку ліцензуватиме експорт згаданої сільгосппродукції. Болгарія на такий механізм погодилася, за винятком імпорту насіння, який все ж буде заборонено до кінця листопада.

Джерело фото: ua.depositphotos.com