В Словакии не готовы снять запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Вчера утром премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после попытки убийства совершил поездку за пределы столицы страны на местные фермы, где заявил, что Словакия не готова отменить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

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Об этом пишет Sky News.

Вместе с министром сельского хозяйства Ричардом Такачем он посетил ферму в Словенской Нова Вес, к северо-востоку от Братиславы, чтобы проверить урожай зерна.

Во время визита Фицо сделал короткое заявление, в котором отметил, что Словакия не готова отменить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, и поблагодарил фермеров за их труд.

Проблемы с экспортом украинских сельскохозяйственных товаров

Экспорт зерна стал серьезным источником напряженности между Киевом и соседями по ЕС. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна с целью компенсации замедления экспорта через украинские черноморские порты после российского вторжения в 2022 году.

Весной 2023 года в связи с блокадой украинских портов украинский сельскохозяйственный экспорт стал оказывать давление на рынки стран-соседей. Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Польша начали его блокировать. Впоследствии ограничение на украинское зерно было введено на уровне Еврокомиссии.

Осенью 2023 года в этих европейских странах истек срок запрета на импорт украинского продовольствия, касавшегося пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт потом самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров. Аграрии стран-соседей Украины недовольны дешевой украинской продукцией и требуют ввести ограничения по ее проникновению на отечественные рынки. Поэтому Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию .

Источник фото: ua.depositphotos.com