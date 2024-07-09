У Словаччині не готові зняти заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України

Вчора вранці прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше після спроби вбивства здійснив поїздку за межі столиці країни на місцеві ферми, де заявив що Словаччина не готова скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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По це пише Sky News.

Разом із міністром сільського господарства Річардом Такачем він відвідав ферму в Словенській Нова Вес, на північний схід від Братислави, щоб перевірити врожай зерна.

Під час візиту Фіцо зробив коротку заяву, в якій зазначив, що Словаччина не готова скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, і подякував фермерам за їхню працю.

Проблеми з експортом українських сільськогосподарських товарів

Експорт зерна став серйозним джерелом напруженості між Києвом та його сусідами по ЄС. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, щоб допомогти компенсувати уповільнення експорту через українські чорноморські порти після російського вторгнення у 2022 році.

Навесні 2023 року у зв'язку з блокадою українських портів, український сільськогосподарський експорт став чинити тиск на ринки країн-сусідів. Болгарія, Угорщина, Румунія, Словаччина і Польща почали блокувати його. Згодом обмеження на українське зерно було введено на рівні Єврокомісії.

Восени 2023 року в цих європейських країнах сплив термін заборони на імпорт українського продовольства, які стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів. Аграрії країн-сусідів України незадоволені дешевою українською продукцією та вимагають ввести обмеження на її проникнення на вітчизняні ринки. Тому Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com