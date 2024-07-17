Румунія відкриє додаткову якірну стоянку в Констанці вже у вересні

Румунія у вересні 2024 року збирається відкрити додаткову якірну стоянку в Констанці для експорту українського зерна.

Про це повідомив генеральний директор "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Дмитро Москаленко.

За його словами, румунські колеги повідомили про відкриття додаткової якірної стоянки під час чергової онлайн-зустрічі у форматі Quint за участю представників Європейської комісії, уряду США, Уряду Республіки Молдова, Румунії та України.

Москаленко розповів, що у 2023 році саме УДП було одним з ініціаторів створення якірної стоянки у Констанці, оскільки потужності терміналів порту не вистачало для перевалки зернового потоку з України. На той час в порту перебувало до 600 барж з зерном, очікування на вивантаження могло тривати 30-40 днів.

Тепер же флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци.

"Поява якірної стоянки - це можливість посилити конкурентні переваги дунайського напряму експорту. Тепер очікуємо на умови", - заявив гендиректор УДП.

Він зазначив, що експорт українських зернових через Дунай збережеться лише у випадку здешевлення усіх складових логістичного ланцюгу. Порівняно з минулим роком ставки фрахту на річкові перевезення з України в Румунію знизились втричі.

"Працюємо над зменшенням тарифу на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Слово за румунськими партнерами. Проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу. Наша спільна задача - щоб зерновий експорт через Дунай витримував конкуренцію з Одеськими портами. Це єдина можливість зберегти зацікавленість бізнесу", - додав Москаленко.

Україна збільшує експорт зерна через порти Румунії

Завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Згідно з повідомленням, у минулому році порт відвантажив 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Українське зерно склало приблизно 40% від загального обсягу, або 14 млн тонн, порівняно з 13,0 млн на кінець листопада та з 8,6 млн за весь 2022 рік.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, а Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Румунія прагне збільшити свою транзитну спроможність для українського зерна до 4 мільйонів тонн на місяць і зараз модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

Через територію Румунії на експорт йде до 60% українського зерна.