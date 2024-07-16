"Нибулон" нанимает иностранный спецназ для сопровождения судов в Африке, — владелец холдинга Андрей Вадатурский

Владелец агрохолдинга "Нибулон" Андрей Вадатурский недавно дал интервью изданию "Экономическая правда". Delo.ua публикует основные тезисы из разговора.

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Об изменениях в "Нибулоне" с приходом Андрея Вадатурского

Группа компаний перевела центральный офис из Николаева в Киев, поскольку инфраструктура прифронтового города сильно пострадала в начале полномасштабного вторжения. Рассматривались Винница и Черкассы, но Киев выбрали из-за приближенности к органам власти и развитому рынку труда в столице.

За время работы Андрея Вадатурского заменены 70% заместителей гендиректора, на уровне департаментов обновлено 50% персонала.

Группа компаний под управлением нового владельца оптимизировала аграрный сектор: предприятия объединили в кластеры, частично укрупнили, убрали излишнюю административную работу, осовременили парк сельхозтехники. Холдинг сменил структуру управления, был переписан устав, обновлены системы отчетности, контроля, аналитики, заработная плата сотрудников теперь зависит от результатов. Расширены полномочия менеджеров, чтобы они могли оперативно принимать решения, не дожидаясь указаний директора.

"Нибулон" активно развивает электронный документооборот, чтобы перевести все отношения в смартфон и ускорить принятие решений. Андрей Вадатурский, в отличие от отца Алексея, не "держит в уме" необходимую отчетность, а пытается упорядочить и автоматизировать ее благодаря современным IT-технологиям.

Бюджет IТ-направления в "Нибулоне" в 2023 году составил более $2 млн. Основные продукты — чат-боты, автоматизация процессов, коммуникация с производителями.

О потенциале строительства судов

В Украине почти нет своего флота, только в портах буксирами выполняются сервисные функции. Поскольку российские ракеты могут достичь любой точки Украины, Николаев, где расположен судостроительный завод "Нибулон", не намного опасней для судостроения, в сравнении с другими регионами страны. Компания надеется получить заказ на строительство флота для государственных органов, но власть не проявляет интереса к подобным проектам. Наоборот, она размещает за границей заказы на продукцию, которую можно производить в Украине.

В настоящее время 60 единиц флота холдинга остаются заблокированными в Николаеве. За время полномасштабной войны холдинг полностью отремонтировал заблокированные суда, закончил строительство одной баржи и одного катера, готовясь к возможному открытию судоходства в Николаеве.

О рисках атаки пиратов при экспорте зерна

Экспорт зерна через Суэцкий канал не является проблемой для "Нибулона", несмотря на риск атаки пиратов. Холдинг обеспечивает себе дополнительную защиту, нанимая спецподразделения для борьбы с этой угрозой. Такую услугу сейчас оказывают многие страны: можно загрузить спецназовцев на борт зерновоза в одной стране, а на границе с другой страной они покидают судно.

Нанять спецназовцев обходится "Нибулону" гораздо дешевле, чем объезжать Африку. При этом выгодная торговля сельхозпродукцией с Пакистаном, Индией и Китаем возможна только по этому маршруту. Пираты были и есть, это не та проблема, которую нельзя решить.

О разминировании

Правительство ввело проект компенсации до 80% стоимости разминирования земель на деоккупированных территориях, но он не сработал. Чаще пострадавшие фермеры юга Украины не могут оплатить даже свои 20% средств. Поэтому имеет смысл увеличить государственную часть компенсации за разминирование до 100%. Также государство должно создать платформу по оказанию услуг разминирования, где, благодаря конкуренции между компаниями, удастся снизить ее стоимость.

В Украине потенциально заминированная зона больше, чем территория Кореи и многих других стран. К сожалению, в этой зоне еще долго никто не будет жить и вести сельское хозяйство. "Нибулон" заинтересован в возвращении как можно больших площадей земель в возделывание, чтобы фермеры приблизились к условиям ведения бизнеса времен 2021 года. Свое участие в разминировании южных областей компания видит как неприбыльный социальный проект, реализуемый совместно с правительством Германии.

Стоимость услуг разминирования отличается в зависимости от загрязненности земли минами и неразорвавшимися снарядами. Нет необходимости "пахать" всю землю специальной машиной для разминирования, оценка стоимости начинается с визуального нетехнического обследования полей, которое стоит примерно $50/га.

Благодаря обследованию локализуются зоны, непосредственно засоренные взрывоопасными предметами. Разминирование таких зон стоит дороже всего, вплоть до $5-10 тыс. за гектар.

Об энергообеспечении и подготовке к зиме

"Нибулон" уже снабдил предприятия холдинга энергией благодаря покупке дизель-генераторов. Сейчас группа компаний оценивает целесообразность установления газовой генерации и когенерационных установок, которые генерировали бы энергию для соседних общин. Направление выглядит выгодным, поскольку газовые установки позволят нарастить производство энергии, которая будет дешевле произведенной в результате сжигании дизтоплива.

Развитие энергетического сегмента сдерживает наличие специалистов, которые будут профессионально и системно заниматься этим вопросом.

О долгах холдинга

Сейчас общий долг группы "Нибулон" составляет $530 млн, в то время как до большой войны достигал $570 млн, сроки погашения на февраль 2022 года составляли от 6 месяцев до 5 лет. В настоящее время около трети долгового портфеля группы не обеспечены сельхозактивами, потому что в 2022 году она потеряла до 70% активов.

"Нибулону" осталось завершить реструктуризацию с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, EBRD, IFC, EIB (Европейский инвестиционный банк), FMO (Нидерландский банк развития), DЕG (Немецкий банк развития), и несколькими украинскими банками. Переговоры сейчас находятся на финишной прямой.

Реструктуризация проходит сложно, поскольку между учреждениями возникают споры, кто из кредиторов получит выплату от сельхозпроизводителя первым.