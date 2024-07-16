"Нібулон" наймає іноземний спецназ для супроводу суден в Африці, - власник холдингу Андрій Вадатурський

Власник агрохолдингу “Нібулон” Андрій Вадатурський нещодавно дав інтерв’ю виданню “Економічна правда”. Delo.ua публікує основні тези з розмови.

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Про зміни в "Нібулоні" з приходом Андрія Вадатурського

Група компаній перевела центральний офіс з Миколаєва у Київ, оскільки інфраструктура прифронтового міста сильно постраждала на початку повномасштабного вторгнення. Розглядались Вінниця і Черкаси, але Київ вибрали через наближеність до органів влади та розвинений ринок праці в столиці.

За час роботи Андрія Вадатурського замінено 70% заступників гендиректора, на рівні департаментів оновлено 50% персоналу.

Група компаній під управлінням нового власника оптимізувала аграрний сектор: підприємства об'єднали в кластери, частково укрупнили, прибрали зайву адміністративну роботу, осучаснили парк сільгосптехніки. Холдинг змінив структуру управління, був переписаний статут, оновлені системи звітності, контролю, аналітики, заробітна плата співробітників тепер залежить від результатів. Розширено повноваження менеджерів, щоб вони могли оперативно приймати рішення, не чекаючи вказівки директора.

"Нібулон" активно розвиває електронний документообіг, щоб перевести всі відносини в смартфон і пришвидшити прийняття рішень. Андрій Вадатурський, на відміну від батька Олексія, не "тримає в голові" необхідну звітність, а намагається упорядкувати та автоматизувати її завдяки сучасним IT-технологіям.

Бюджет ІТ-напряму у "Нібулону" у 2023 році склав понад $2 млн. Основні продукти - чат-боти, автоматизація процесів, комунікація з виробниками.

Про потенціал для будівництва суден

В Україні майже немає свого флоту, тільки в портах буксирами виконуються сервісні функції. Оскільки російські ракети можуть досягти будь-якої точки України, Миколаїв, де розташований суднобудівельний завод "Нібулон", не є небезпечнішим для суднобудування за інші регіони країни. Через це компанія сподівається на замовлення будівництва флоту з боку державних органів, але влада не проявляє інтересу до подібних проєктів. Навпаки, вона розміщує за кордоном замовлення на продукцію, яку можна виготовляти в Україні.

Наразі 60 одиниць флоту холдингу залишаються заблокованими в Миколаєві. За час повномасштабної війни холдинг повністю відремонтував заблоковані судна, закінчив будівництво однієї баржі та одного катеру, готуючись до можливого відкриття судноплавства в Миколаєві.

Про ризики атаки піратів при експорті зерна

Експорт зерна через Суецький канал не є проблемою для "Нібулону", попри ризик атаки піратів. Холдинг забезпечує собі додатковий захист, наймаючи спецпідрозділи для боротьби з цією загрозою. Таку послугу зараз надає багатьох країн: можна завантажити спецпризначенців на борт зерновоза в одній країні, а на кордоні з іншою країною вони покидають судно.

Найняти спецпризначенців обходиться "Нібулону" значно дешевше, ніж об'їжджати Африку. Вигідна торгівля сільгосппродукцією з Пакистаном, Індією і Китаєм можлива лише цим маршрутом. Пірати були і є, це не та проблема, яку не можна вирішити.

Про розмінування

Уряд запровадив проєкт компенсації до 80% вартості розмінування земель на деокупованих територіях, але він не спрацював. Найчастіше постраждалі фермери півдня України не можуть оплатити навіть свої 20% коштів. Тому є сенс збільшити державну частину компенсації за розмінування до 100%. Також держава повинна створити платформу з надання послуг розмінування, де завдяки конкуренції між компаніями вдасться знизити її вартість.

В Україні потенційно замінована зона більша, ніж територія Кореї та багатьох інших країн. На жаль, в цій зоні ще довго ніхто не буде жити та вести сільське господарство. "Нібулон" зацікавлений в поверненні якомога більших площ земель в обробіток, щоб фермери наблизилися до умов ведення бізнесу зразка 2021 року. Свою участь у розмінуванні південних областей компанія бачить як неприбутковий соціальний проєкт, реалізований спільно з урядом Німеччини.

Вартість послуг з розмінування відрізняється залежно від забрудненості землі мінами та нерозірваними снарядами. Нема потреби "орати" всю землю спеціальною машиною для розмінування, оцінка вартості починається з візуального нетехнічного обстеження полів, що коштує приблизно $50/га.

Завдяки обстеженню локалізуються зони, безпосередньо засмічені вибухонебезпечними предметами. Розмінування таких зон є найдорожчим, воно може коштувати $5-10 тис. за гектар.

Про енергозабезпечення та підготовку до зими

"Нібулон" вже забезпечив підприємства холдингу енергією завдяки дизель-генераторам. Зараз група компаній оцінює доцільність встановлення газової генерації та когенераційних установок, які б генерували енергію для сусідніх громад. Напрямок виглядає вигідним, оскільки газові установки дозволять наростити виробництво енергії, яка буде дешевшою за вироблену при спалюванні дизпалива.

Розвиток енергетичного сегмента стримує наявність фахівців, які системно займатимуться цим питанням.

Про борги холдингу

Зараз загальний борг групи "Нібулон" складає $530 млн, тоді як до великої війни досягав $570 млн, терміни погашення на лютий 2022 року складали від 6 місяців до 5 років. Наразі близько третини боргового портфеля групи не забезпечена сільгоспактивами, бо у 2022 році вона втратила до 70% активів.

"Нібулону" залишилося завершити реструктуризацію з міжнародними фінансовими інституціями, такими ЄБРР, EBRD, IFC, EIB (Європейський інвестиційний банк), FMO (Нідерландський банк розвитку), DЕG (Німецький банк розвитку), і кількома українськими банками. Переговори зараз знаходяться на фінішній прямій.

Реструктуризація проходить складно, оскільки між установами виникають суперечки, хто з кредиторів отримає виплату від сільгоспвиробника першим.