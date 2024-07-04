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Порты Украины в I полугодии увеличили перевалку грузов на 68%
За первые шесть месяцев текущего года шесть работающих портов Украины обработали 52,7 млн тонн грузов, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.
Отмечается, что более 63,5% общего объема перевалки составляет продукция агропромышленного комплекса, а более 36% - продукция других отраслей, в частности горно-металлургического комплекса.
Рост произошел после отказа от Стамбульской зерновой инициативы, которая ограничивала экспорт только аграрной продукцией из трех черноморских портов и постепенно притормаживалась Россией. В первом полугодии 2023 г. удалось вывезти 10,4 миллиона тонн аграрной продукции в первом квартале и 5,7 миллиона тонн во втором квартале, а в июле экспорт практически остановился (0,26 миллиона тонн).
Остальную продукцию удавалось вывозить по Дунайскому коридору, но, несмотря на рекордные объемы, он не мог полностью удовлетворить потребности Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Решение оставить Стамбульскую зерновую инициативу в истории и строить свой альтернативный морской коридор оказалось стратегически правильным. Теперь мы можем отгружать продукцию любой заказанной номенклатуры, суда могут двигаться свободно и непрерывно, без унизительных двухкратных уходов и получения разрешений”, - добавил Даниил Гетманцев.
Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.
Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.
Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.
Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.
Источник фото: ua.depositphotos.com