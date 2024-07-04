Порты Украины в I полугодии увеличили перевалку грузов на 68%

За первые шесть месяцев текущего года шесть работающих портов Украины обработали 52,7 млн тонн грузов, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

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Отмечается, что более 63,5% общего объема перевалки составляет продукция агропромышленного комплекса, а более 36% - продукция других отраслей, в частности горно-металлургического комплекса.

Рост произошел после отказа от Стамбульской зерновой инициативы, которая ограничивала экспорт только аграрной продукцией из трех черноморских портов и постепенно притормаживалась Россией. В первом полугодии 2023 г. удалось вывезти 10,4 миллиона тонн аграрной продукции в первом квартале и 5,7 миллиона тонн во втором квартале, а в июле экспорт практически остановился (0,26 миллиона тонн).

Остальную продукцию удавалось вывозить по Дунайскому коридору, но, несмотря на рекордные объемы, он не мог полностью удовлетворить потребности Украины.

Решение оставить Стамбульскую зерновую инициативу в истории и строить свой альтернативный морской коридор оказалось стратегически правильным. Теперь мы можем отгружать продукцию любой заказанной номенклатуры, суда могут двигаться свободно и непрерывно, без унизительных двухкратных уходов и получения разрешений”, - добавил Даниил Гетманцев.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

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