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Международные контейнерные перевозчики возвращаются в Украину
Несмотря на продолжающуюся войну и постоянную угрозу ракетных ударов со стороны страны-агрессора РФ, международные контейнерные перевозчики возвращаются в Украину. Так, немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd с конца этой недели начинает предлагать перевозку в украинские морские порты.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Отмечается, что Hapag-Lloyd будет брать слоты на сервисе между Румынией и Украиной, которым оперирует находящаяся в Одессе украинская транспортно-логистическая компания Iteris Feeders.
MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцария) также возобновит регулярный сервис в порты "Великой Одессы". Перевозки запланированы из турецкого порта Текирдаг в Одесский морской порт.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Но издание уточняет, что перевозчик пока эту информацию не подтвердил.
Ранее руководитель Hapag-Lloyd Ukraine Валерий Леонов в комментарии "ЦТС" отметил, что перспектива возобновления работы в смысле полноценного оперирования контейнерной линии выглядит сомнительной из-за ряда факторов.
"Во-первых, собственно военный риск. Примером реагирования контейнерных перевозчиков на него может быть решение по Красному морю. Также сюда следует отнести ограниченный объем грузов на Черном море в целом и непредсказуемую конъюнктуру спроса именно украинских грузов", - отметил он.
По его словам, имеющийся объем грузов пока обрабатывается беспрепятственно портом Констанца и через порты Польши.
"Но мы внимательно наблюдаем за процессами на рынке и своевременно обновляем статус с управляющим офисом", – объяснял Леонов.
Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы
В один из портов Большой Одессы, а именно порта Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.
Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.
А 21 апреля к одному из терминалов Одессы пришвартовался контейнеровоз Pros Hope, который без остановок приплыл из Китая. Такое судно зашло в украинскую гавань впервые с начала полномасштабной войны.
Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.
Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.
Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.
Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.
За девять месяцев работы временного морского коридора им прошли около 1600 судов, которые обеспечили экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем за год работы "Зерновой инициативы", в которой участвовали ООН, Россия и Турция.