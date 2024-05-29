Украина планирует возобновить паромные перевозки с Азербайджаном

Администрация морских портов завершает переговоры по возобновлению паромных перевозок по маршруту Азербайджан-Украина.

Об этом сообщил глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Юрий Литвин, пишет "Интерфакс-Украина".

"На завершающем этапе находятся переговоры по возобновлению паромных перевозок из Баку в Украину и транзитом через все проходящие суда страны", - отметил он.

Литвин надеется, что паромная переправа заработает в ближайшее время.

Глава АМПУ подчеркнул, что работа паромной линии будет зависеть от рынка – от урожайности сельхозкультур, от работы всего сельского хозяйства, от номенклатуры грузов на экспорт-импорт и функционирование экономики в целом.

"За порты можете быть спокойными. Они будут работать в режиме 24/7. Все необходимое для этого у нас есть. Надеемся, что деньги, которые мы совместно зарабатываем, будут инвестированы в инфраструктуру портов, и она будет оперативно восстановлена", - сообщил Литвин.

Он добавил, что АМПУ ставит перед собой приоритетную задачу в ближайшие два года восстановить инфраструктуру портов как минимум до довоенного уровня, для чего организации необходимо 9-9,5 млрд грн.

"Шелковый путь"

4 января 2016 года РФ полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию, поэтому Украина была вынуждена искать альтернативные маршруты.

Одним из них стал новый "Шелковый путь". Этот маршрут включает паромные переправы Черного и Каспийского морей (Ильичевск – Батуми и Алят – Актау-Порт).

Из порта Ильичевска 15 января отправился демонстрационный рейс контейнерного поезда по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай через Каспийское и Черное моря.

Транскаспийский международный транспортный маршрут

С 2012 года объемы торговли между Европейским Союзом и Центральной Азией выросли почти на 40%, но нападение России на Украину и наложенные на агрессора санкции внесли существенные изменения в транспортно-логистические связи Евразии.

В этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) приобрел новое значение и перспективы.

Транскаспийский международный транспортный путь или «Средний коридор» пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и дальше через Черное море в Европу. Проект был начат 10 лет назад.

Первоначально инициаторами ТМТМ были 3 страны, точнее их железнодорожные администрации – Казахстан, Азербайджан и Грузия, а уже сегодня насчитывает 25 участников, представляющих 11 стран.

Транскаспийский международный транспортный маршрут предлагает морские и железнодорожные перевозки. Это делает его универсальным и адаптированным к разным видам грузов. Маршрут включает более 10 тысяч километров железнодорожных сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава. По сравнению с Северным коридором Транскаспийский предлагает более экономичный и быстрый торговый маршрут, сокращая расстояние на 2000 километров. По мнению экспертов, потенциал маршрута составляет 10 млн тонн грузов и до 200 тыс. контейнеров в год.