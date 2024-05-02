В Украине построили лоцманское судно за деньги США (ФОТО)

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна для Администрации морских портов Украины. В ближайшее время оно приступит к работе в порту Рени, сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что лоцманское судно построено в Украине силами национального производителя "УМС МАРИН" на средства американского агентства. Торжественная передача судна АМПУ состоялась 2 мая с участием заместителя администратора USAID Изобель Коулман и посла США в Украине Бриджит Бринк.

Фото: Facebook/ Александр Кубраков

“Дополнительное судно означает возможность увеличения судозаходов и это один из механизмов Стратегии развития портов дунайского кластера. Порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск в прошлом году взяли на себя треть всего грузооборота. За последние 4 месяца дунайские порты обработали более 5,5 миллиона тонн грузов, из которых на экспорт - 4 миллиона тонн”, - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Чиновник добавил, что министерство системно сотрудничает с американскими партнерами для развития портового кластера. В частности, уже было привлечено оборудование для защиты объектов критической инфраструктуры морских портов, передана специальная техника для грузоперевалки, привлечено дополнительное финансирование для проектов развития логистики в регионе.

В то же время, одним из ключевых направлений работы проекта USAID “Экономическая поддержка Украины”, бюджет которой составляет 350 миллионов долларов, является поддержка логистики экспорта зерна.

“Это – первый заказ ГП “АМПУ” по постройке нового лоцманского катера. Вообще предусмотрена закупка 3 новых лоцботов. Я благодарен команде USAID, филиалу "Дельта-Лоцман" и специалистам аппарата управления ГП "АМПУ", которые в течение почти полутора лет вели этот проект, и сейчас мы можем видеть результат этого плодотворного труда", - отметил глава АМПУ Юрий Литвин.

Ситуация в дунайской логистике

Напомним, что 18 апреля Ассоциация портов Украины "Укрпорт" обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за критической ситуации в дунайской логистике. Портовики пожаловались, что из-за сокращения экспорта агропродукции ставки фрахта упали местами ниже довоенного уровня.

В ассоциации сетуют, что судоходные компании вынуждены работать с отрицательной рентабельностью ради сохранения доли рынка. Замечая, что длительный период критически низких ставок может привести к деградации потенциала дунайского кластера: большая часть флота будет выведена в отстой, потеряны дефицитные кадры, заморожены стивидорные проекты.

Несмотря на это, в 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей – более 29 миллионов тонн, что почти в 6 раз больше по сравнению с довоенным периодом. В начале марта сообщалось, что с начала 2024 года через дунайские порты было экспортировано уже 3,7 миллиона тонн грузов, из них 2,5 миллиона тонн – зерновые культуры и растительное масло.