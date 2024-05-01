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Уголовное производство
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Руководителю морского порта "Черноморск" хотели дать 12 млн грн взятки

Руководителю морского порта "Черноморск" хотели дать 12 млн грн взятки
ГП "Международный торговый порт "Черноморск". Фото: сайт предприятия

Детективы НАБУ разоблачили попытку дать взятку в размере 12 миллионов гривен и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск" за принятие решения в интересах частной компании.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Так, 29 апреля 2024 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ уведомлено о подозрении в предложении и обещании неправомерной выгоды за оказание влияния на принятие решения и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск" с целью обеспечения заключения договора об уступке права требования от государственного предприятия к частному предприятию.

Среди подозреваемых - начальник службы правового обеспечения ГП "МТП "Черноморск" и бывший внештатный советник директора учреждения по правовым и экономическим вопросам, - а затем директор частного предприятия (должности указаны на момент совершения преступления).

Детали дела

В САП сообщают, что в 2018 году между Региональным отделением Фонда государственных имуществ Украины по Одесской области и частным обществом "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" был заключен договор аренды недвижимого имущества.

Согласно этому договору, частное общество арендовало сроком на 49 лет государственное недвижимое имущество общей площадью 113 106,50 кв. м с целью организации погрузочно-разгрузочных работ, которое учитывалось на балансе ГП "МТП "Черноморск", и обязывалось уплачивать ежемесячную арендную плату.

"Однако после заключения указанного договора в результате хозяйственной деятельности у общества "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" возникла кредиторская задолженность, в связи с чем на основании заявления одного из кредиторов было открыто производство о банкротстве этого общества и введена процедура распоряжения имуществом", - отмечают в САП.

В ходе процедуры банкротства ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" в сентябре 2020 года в Хозяйственный суд Одесской области и арбитражного управляющего обратилось частное предприятие с заявлением об участии в санации общества – должника как инвестора.

Интересным фактом является то, что в интересах этого общества действовала бывший директор предприятия-банкрота.

В рамках досудебного расследования установлено, что начальник службы правового обеспечения и бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам в октябре 2020 г. выразили директору частного предприятия предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 12 млн грн за оказание влияния на и. о. директора ГП "МТП "Черноморск" для обеспечения заключения им договора об уступке этому частному предприятию права требования.

Деньги должны быть перечислены в счет другого частного общества, директора которого привлекли к совершению этого преступления, завуализировав платеж под финансово-хозяйственную операцию.  

Досудебное расследование продолжается. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, в феврале 2023 года Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора разоблачило бывшего начальника таможенного поста в порту Черноморска на получении взятки за беспрепятственный экспорт зерна. Тогда сообщалось, что фигурант дела требовал 4100 долларов за беспрепятственное перемещение через границу грузовиков с зерновыми культурами и получение на них необходимых экспортных сертификатов EUR1.

Автор:
Ольга Колесниченко