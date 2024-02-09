Чиновники Гоструда требовали 500 тыс. грн за не проведение внеплановой проверки предприятия

На Киевщине руководитель и начальник управления одного из межрегиональных управлений Государственной службы по труду требовали полмиллиона гривен взятки за не проведение внеплановой проверки предприятия.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия.

В дальнейшем они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен взятки.

Для этого он должен был заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на ее счет оговоренную сумму.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, правоохранители задержали должностных лиц после получения неправомерной выгоды.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия, а также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.