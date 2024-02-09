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Чиновники Гоструда требовали 500 тыс. грн за не проведение внеплановой проверки предприятия
На Киевщине руководитель и начальник управления одного из межрегиональных управлений Государственной службы по труду требовали полмиллиона гривен взятки за не проведение внеплановой проверки предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, чиновники создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия.
В дальнейшем они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен взятки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для этого он должен был заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на ее счет оговоренную сумму.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, правоохранители задержали должностных лиц после получения неправомерной выгоды.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия, а также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.