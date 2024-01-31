В АМПУ назвали сумму ущерба от российских атак на порты Большой Одессы и Дунайского кластера

По подсчетам Администрации морских портов Украины (АМПУ), нанесенный российскими атаками ущерб на портах Большой Одессы и Дунайском кластере с момента завершения действия "зерновой инициативы" превысил 1 млрд грн, но эта сумма не является окончательной.

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Об этом рассказал глава АМПУ Юрий Литвин на заседании Зернового клуба УЗА, пишет "Интерфакс-Украина".

Литвин сообщил, что россияне нанесли более 30 атак, которые привели к повреждениям 200 объектов и гибели пяти сотрудников.

"Поврежденные объекты находятся не только в государственной собственности. Многие портовые и логистические операторы пострадали от атак. Логично, что кто-то восстанавливает свои объекты: ангары, технику, кто-то ее заменяет, - процессы продолжаются непрерывно. К сожалению, как мы видим, и атаки также продолжаются непрерывно", – констатировал он.

Председатель Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев подчеркнул, что морские порты уже возобновили свою работу, хотя некоторые не достигли полной загруженности. Однако экспортеры зерна сталкиваются с трудностями на западных границах, где исчерпанность мощностей транспорта уже ощутима.

"Инфраструктура повреждена, но не в таком количестве, чтобы мешать работать портам. Будет ли все отстроено? Конечно, будет. Но каждая компания решает эти проблемы по-своему. Были проблемы – сейчас используется часть мощностей в портах", – добавил он.

Россияне повредили более 100 объектов портовой инфраструктуры

С 18 июля, то есть после выхода РФ из зерновой сделки, кафиры повредили и частично уничтожили 105 объектов портовой инфраструктуры в Украине.

В результате ударов по портам Дунайского кластера и блокировки морских портов экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы сокращен почти на 3 млн тонн в месяц.

Несмотря на столь сложную ситуацию, в 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей. В течение 2023 года через порты прошло более 29 миллионов тонн грузов, что составляет прирост почти в 6 раз по сравнению с довоенным периодом.

Литвин отметил, что именно нестабильная ситуация с безопасностью в Черном море подчеркнула важность Дунайских портов как одного из надежных экспортных маршрутов.

По его словам, в сотрудничестве с бизнесом было запущено 23 точки перевалки и планируется реализация еще 15 таких инвестиционных проектов в портах Измаила и Рени.