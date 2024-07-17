"Нібулон" відправлятиме українське збіжжя до порту Констанца за допомогою флоту УДП

Холдинг "Нібулон" оголосив про початок партнерської співпраці з компанією "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП). Умови договору передбачають використання одного каравану флоту УДП для перевезення українського збіжжя з Ізмаїла до румунського порту Констанца.

Про це повідомила пресслужба "Нібулону".

Там зазначають, що наразі на філії "Бессарабська", яка знаходиться в Ізмаїлі, відбувається навантаження збіжжям від українських аграріїв перших барж, які незабаром самохідним флотом вирушать у перший рейс на Констанцу.

Директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін підкреслив важливість об’єднання зусиль двох компаній для бізнесу, агросектора та держави в цілому.

"Після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ робота внутрішніх водних шляхів для перевезення аграрної продукції, на яку був орієнтований "Нібулон", була заблокована. Навіть у таких умовах нам вдалось знайти оперативне рішення й поновити роботу свого флоту і терміналів, зробивши акцент на перевезеннях Дунаєм через новозбудовану філію "Бессарабська", - зауважив він.

Однак, як зауважують в "Нібулоні", сьогодні Україна ризикує втратити цей альтернативний канал експорту збіжжя від українських агровиробників: з відкриттям портів Великої Одеси вартість доставки на маршруті Ізмаїл – Констанца дорожча в середньому на 8–10 доларів на тонну.

"У той же час у ситуації, коли Миколаїв як конкурентний ринок перевалки збіжжя заблокований, покладатись на експорт лише через порти Великої Одеси не варто, адже ситуація в Чорному морі може різко змінитись", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Таким чином, в "Нібулоні" наголосили на важливості збереження альтернативного ланцюга перевезень Ізмаїл – Констанца.

Нагадаємо, за перші шість місяців поточного року шість працюючих портів України обробили 52,7 мільйона тонн вантажів, що на 68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

УДП запускає контейнерні каравани Дунаєм

"Українське Дунайське пароплавство" запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

УДП почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац . Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань, річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань, річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів. Україна - Регенсбург . Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту, або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Однак тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту, або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Однак тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац. Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

У 2023 році УДП було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.