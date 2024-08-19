У першому півріччі експорт українського зерна через порт Констанца зменшився на понад 40%

Український експорт зерна через румунський порт Констанца в першому півріччі 2024 року скоротився на 43,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Згідно з даними Адміністрації порту, обсяги експорту знизилися до 4,24 мільйона метричних тонн.

Про це повідомляє MarineLink із посиланням на адміністрацію порту.

Таке падіння пов’язане з тим, що Україна змогла покладатися на власні порти завдяки новому судноплавному коридору.

Дані порту Констанца показують, що лише в червні 2024 року через порт було перевезено 740 000 тонн українського зерна. Загальний експорт зерна через порт Констанца до 30 червня склав 15 мільйонів тонн, що майже не змінилося порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На початку серпня українські виробники зазначили, що сукупний експорт зернових і олійних культур у 2024/25 маркетинговому році очікується на рівні близько 60 мільйонів тонн, що відповідає показникам 2023/24 року.

Додомо, після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, порт Констанца став ключовим альтернативним маршрутом для експорту українського зерна.

Для збільшення пропускної спроможності порту були залучені кошти Європейського Союзу, що зробило його важливим пунктом для транспортування зерна з України, а також інших країн, таких як Сербія, Угорщина та Молдова.

Чим важливий ланцюг перевезень Ізмаїл – Констанца

Нагадаємо, у липні холдинг "Нібулон" оголосив про початок партнерської співпраці з компанією "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП). Умови договору передбачають використання одного каравану флоту УДП для перевезення українського збіжжя з Ізмаїла до румунського порту Констанца.

"Після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ робота внутрішніх водних шляхів для перевезення аграрної продукції, на яку був орієнтований "Нібулон", була заблокована. Навіть у таких умовах нам вдалось знайти оперативне рішення й поновити роботу свого флоту і терміналів, зробивши акцент на перевезеннях Дунаєм через новозбудовану філію "Бессарабська", - зауважив директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін.

Однак, як зауважують в "Нібулоні", сьогодні Україна ризикує втратити цей альтернативний канал експорту збіжжя від українських агровиробників: з відкриттям портів Великої Одеси вартість доставки на маршруті Ізмаїл – Констанца дорожча в середньому на 8–10 доларів на тонну.

"У той же час у ситуації, коли Миколаїв як конкурентний ринок перевалки збіжжя заблокований, покладатись на експорт лише через порти Великої Одеси не варто, адже ситуація в Чорному морі може різко змінитись", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Таким чином, в "Нібулоні" наголосили на важливості збереження альтернативного ланцюга перевезень Ізмаїл – Констанца.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

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