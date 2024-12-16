УДП почти на треть увеличит объемы перевозки украинского железорудного сырья

Украинское Дунайское пароходство (УДП) продлило соглашение с потребителями железорудного сырья в европейских странах. Контракт на следующий год подразумевает рост объемов на 30%.

Об этом сообщил заместитель генерального директора УДП Владислав Белах, передает пресс-служба компании.

"В жесткой конкурентной борьбе нам удалось выиграть тендер, продлить соглашение на следующий год и даже убедить клиента увеличить объем на 30%", — заявил он.

Заместитель гендиректора УДП добавил, что доставкой ЖРС будет заниматься модернизированный флот УДП, что обеспечит предприятию значительно более высокий уровень рентабельности.

Кроме того, по его словам, есть предварительные договоренности с производителями и трейдерами агропродукции в европейских странах.

С марта флот УДП получит больше работы

Как сообщил Белах, в этом году аграрии Сербии столкнулись с проблемой низкого качества кукурузы, что негативно повлияло на объем экспорта. В следующем году ситуация с экспортом агропродукции из Сербии существенно улучшится.

В январе-феврале рынок еще будет находиться на дне, однако с марта ожидается значительное увеличение работы для флота УДП.

"В следующем году рассчитываем вывезти из Сербии до 600 тыс. тонн агропродукции. Достигнуты предварительные договоренности как с крупными трейдерами, так и с местными производителями, самостоятельно занимающимися логистикой в морской порт Констанца", — пояснил Владислав Белах.

Кроме того, будет способствовать увеличению загруженности флота УДП и сокращение предложения со стороны других перевозчиков.

"Некоторые наши конкуренты в начале года заключили соглашения с фермерами по демпинговым ставкам фрахта, рассчитывая на большие объемы. Но обещанных объемов не дождались, сработав в минус", — рассказал заместитель гендиректора УДП.

По его словам, УДП проводило взвешенную политику, принципиально отказываясь от нерентабельных рейсов, что уберегло компанию от убытков.

Планы УДП на следующий год

Также Белах сообщил, что в следующем году УДП стремится выстраивать с клиентами долгосрочные отношения, но на гибких условиях.

"У нас отремонтирован флот, мы умело организуем процесс загрузки, с нами удобно работать – клиентам это нравится. Но не все готовы заключать долгосрочные контракты на фиксированных условиях, ведь рынок не является стабильным. Поэтому мы выбрали вариант долгосрочных отношений, но на гибких условиях, что выгодно и владельцам груза, и пароходству", — рассказал Белах.

Что касается аграрного экспорта из Украины, то без поддержки со стороны государства обеспечить гарантированный экспортный поток через Дунай почти невозможно. Вопрос скидки на железнодорожный тариф в Измаил до сих пор не решен.

"Минимально необходимый УДП объем грузов на следующий год мы, по сути, уже зарезервировали, но увеличение объемов зависит от государственной политики по поддержке и развитию дунайской логистики", — подытожил заместитель гендиректора УДП.

Ранее Delo.ua писало, что дунайские порты не могут конкурировать за экспортные грузы и если не удастся экспортировать товары через Одессу, бизнес переориентируется на порты ЕС.

Также сообщалось, что из-за падения спроса на перевозку по Дунаю УДП поставило большинство флота в отстой.