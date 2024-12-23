Угроза предприятию: УДП просит Кабмин сохранить тарифы на грузоперевозки "Укрзализныцей"

Недавно "Укрзализныця" объявила о намерении увеличить тарифы почти на 40%. Украинское Дунайское Пароходство (УДП) обратилось к Кабинетуминистров с просьбой оставить тарифы на грузоперевозки "Укрзализныцей" без изменений, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе УДП.

"Укрзализныця" запланировала повышение тарифа почти на 40%. Для Дунайского пароходства это означает остановку работы по направлению румынской Констанцы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское Дунайское пароходство в настоящее время осуществляет перевозку агропродукции в морской порт Констанца. Объемы грузов пока невелики, но компания активно работает над их увеличением.

Планируемое повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к увеличению стоимости логистики на одну тонну зерна через дунайские порты на 5 долларов, что сделает Дунай еще менее конкурентоспособным по сравнению с Одессой. Как следствие, работа флота по направлению Констанцы может прекратиться, заявил заместитель генерального директора ЧАО "УДП" Владислав Белах.

О чем просит УДП

Украинское Дунайское Пароходство предлагает сохранить тарифы "Укрзализныци" в Измаил для сохранения дунайской логистики.

В частности, в предприятии подчеркивают, что в условиях продолжающейся войны и актуальных военных рисков важно обеспечить стабильность перевозок. Если экспорт через Одессу, как и в 2022-2023 годах, окажется под угрозой, понадобится время для восстановления дунайской логистики. Бизнес снова столкнется с высокими прудами и дефицитом флота, добавляют в УДП.

"В случае поддержки со стороны правительства, УДП сможет обеспечить гарантированный ежемесячный грузопоток на уровне 150-200 тыс. тонн (1,2-1,5 млн тонн в год), что позволит обеспечить экспорт в случае блокады морских портов или западной границы", – отметил Владислав Белах.

Также в УДП готовы предложить "Укрзализныце" обратную загрузку в Измаиле за счет импорта угля.

Delo.ua сообщало, что украинские компании распродают морской флот. В частности, частные предприятия продают не приносящий доход, вкладываясь в более привлекательные направления.

Напомним, Украина приступила к модернизации речного флота "Украинского дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами.