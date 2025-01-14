Кабмін призначив тимчасового очільника УДП замість звільненого Москаленка

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Українське дунайське пароплавство" на Олега Мудраченка. Про це йдеться в опублікованому на урядовому порталі розпорядженні №24 від 10 січня.

Мудраченко наразі є начальником відділу технічного обслуговування технічного департаменту УДП. Пропозицію щодо такого рішення подало Міністерство розвитку громад та територій.

10 грудня з посади генерального директора УДП було достроково звільнено Дмитра Москаленка, який пропрацював на чолі пароплавства майже три роки. Втім, відповідний наказ на сайті міністерства досі не опубліковано, хоча опубліковано наступний після нього.

Офіційно про причини звільнення не заявлялося. Сам Москаленко в той день хоч і публічно дав зрозуміти, що йде з УДП, але про причини також не повідомив, перелічивши лише досягнення держкомпанії та "подякувавши за роботу всій нашій команді".

"На жаль, вдалось не все заплановане. Багато перспективних інвестиційних проєктів довелось згорнути через кризу на ринку та інші чинники... Ми передаємо УДП в нові руки з захищеними активами, у стабільному фінансовому стані, з робочим флотом, з великими річними контрактами на перевезення, з працюючою програмою модернізації флоту", - написав він.

Про Мудраченка відомо, що він працює головним інженером в УДП з квітня 2020 року. До цього він з 2017 року був заступником начальника Ренійської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України", а раніше - в порту "Усть-Дунайськ", на Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі та Ізмаїльському суднобудівельно-судноремонтному заводі.

Нагадаємо також, що нещодавно УДП виступило проти наміру іншої держкомпанії "Укрзалізниця" збільшити тарифи майже на 40%, прохаючи хоча б про знижку на перевезення в напрямку порту Ізмаїл. Пароплавство зазначало, що через зростання вартості перевезення зерна до Дунаю воно стане невигідним порівняно з використанням для експорту порту Одеси.

Крім того, в грудні УДП вирішило виставити на продаж весь свій морський флот з шести суден. Втім, поки що це не відбулося: на аукціон, призначений на 13 грудня, ніхто не подав заявок.