Кабмин назначил временного главу УДП вместо уволенного Москаленко

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей генерального директора ПАО "Украинское дунайское пароходство" на Олега Мудраченко. Об этом говорится в опубликованном на правительственном портале распоряжении №24 от 10 января.

Мудраченко является начальником отдела технического обслуживания технического департамента УДП. Предложение по этому решению подало Министерство развития общин и территорий.

10 декабря с должности генерального директора УДП был досрочно уволен Дмитрий Москаленко, который проработал во главе пароходства почти три года. Впрочем, соответствующий приказ на сайте министерства до сих пор не опубликован, хотя опубликован уже следующий после него.

Официально о причинах увольнения не заявлялось. Сам Москаленко в тот день хоть и публично дал понять, что уходит из УДП, но о причинах также не сообщил, перечислив лишь достижения госкомпании и "поблагодарив за работу всю нашу команду".

"К сожалению, удалось не все запланированное. Многие перспективные инвестиционные проекты пришлось свернуть из-за кризиса на рынке и других факторов... Мы передаем УДП в новые руки с защищенными активами, в стабильном финансовом состоянии, с рабочим флотом, с большими годовыми контрактами на перевозку, с работающей программой модернизации флота", – написал он.

О Мудраченко известно, что работает главным инженером в УДП с апреля 2020 года. До этого он с 2017 года являлся заместителем начальника Ренийского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины", а ранее работал в порту "Усть-Дунайск", на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе и Измаильском судостроительно-судоремонтном заводе.

Напомним также, что недавно УДП выступило против намерения другой госкомпании "Укрзализныця" увеличить тарифы почти на 40%, прося хотя бы о скидке на перевозку в направлении порта Измаил. Пароходство отмечало, что из-за роста стоимости перевозки зерна в Дунай она станет невыгодной по сравнению с использованием для экспорта порта Одессы.

Кроме того, в декабре УДП решило выставить на продажу весь свой морской флот из шести судов. Впрочем, пока этого не произошло: на аукцион, назначенный на 13 декабря, никто не подал заявок.