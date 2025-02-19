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"Укрзализныця" уменьшила объем грузовых перевозок

Укрзализныця
Фото: railinsider.com.ua

АО " Укрзализныця " в январе 2025 года уменьшило объем грузовых перевозок на 0,9% по сравнению с январем 2024 года и на 0,2% по сравнению с декабрем 2024 года – до 14 млн т.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, незначительное уменьшение произошло за счет сокращения грузоперевозок во внутреннем сообщении. По сравнению с показателями декабря они сократились на 4,9% до 5,72 млн т.

На перевозку грузов в экспортном сообщении приходится 54% от общих объемов. Для сравнения: в декабре 2024 года доля экспортных перевозок в общем объеме составляла 51%, а в январе 2024 – 53%.

Кроме того, стабильная работа Украинского морского коридора предоставляет возможность увеличения объемов перевозок железнодорожным транспортом украинских товаров на зарубежные рынки через порты Большой Одессы.

В УЗ подчеркнули, что металлургическая и аграрная отрасли в текущих условиях сохраняют статус основы грузопотока в экспортном сообщении.

Напомним, что общий объем перевозимых УЗ грузов в 2024 году вырос на 17,9% до 174,9 миллиона тонн. В частности, в экспортном сообщении было перевезено 84,67 миллиона тонн (рост на 51,2%), а в импортном – 9,63 миллиона тонн (+40,9%). Внутренние перевозки сократились на 5,5% до 80,2 млн тонн.

В частности, перевозка железной руды на экспорт увеличилась по сравнению с 2023 годом в 1,7 раза до 33 миллионов тонн, а черных металлов — на 13,7% до 5,17 миллиона тонн. При этом в УЗ   прогнозируют сокращение общего объема   грузоперевозок в 2025 году примерно на 10 миллионов тонн.

Автор:
Светлана Манько