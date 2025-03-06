Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,21

EUR

44,25

+0,37

Наличный курс:

USD

41,40

41,26

EUR

44,73

44,45

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" получит 10 аккумуляторных тягачей в рамках проекта по ЕБРР

"Укрзализныця" получит 10 аккумуляторных тягачей в рамках проекта по ЕБРР
Тягачи будут использоваться для вспомогательных операций в локомотивных депо. Фото: УЗ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет "Укрзализныци" 10 аккумуляторных маневровых тягачей в рамках поддержки украинской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что тагачи приобретены в рамках реализации совместного с ЕБРР проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".

Что известно о проекте

Международный тендер на закупку аккумуляторных маневровых тягачей проведен на платформе банка. Он был объявлен летом 2024 года.

Победителем стала болгарская компания Express Service OOD, с ней уже заключен соответствующий контракт.

Перед объявлением тендера специалисты "Укрзализныци" провели детальную работу по определению оптимальных технических характеристик техники и оценке возможностей производителей. Кроме того, были тщательно рассмотрены все аспекты грядущего соглашения с банком.

Кроме тягачей "Укрзалізниця" получит запасные части для проведения их планового обслуживания в течение гарантийного периода. Стоимость контракта составляет 6,017 млн. евро.

Раньше "Укрзализныця" не имела подобной современной техники. Тягачи будут использоваться для вспомогательных операций в локомотивных депо и контейнерных терминалах компании.

Первые тягачи ожидается получить в третьем квартале этого года, а вся партия будет поставлена до конца 2026 года.

О развитии компании

Напомним, УЗ начинает полноценную работу новой структуры – "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо. Создание "Локомотивной компании" позволит централизовать координацию, оптимизировать процессы и более эффективно загружать мощные депо.

Добавим, что "Укрзализныця" возьмет у США $156 миллионов кредита на приобретение 40 локомотивов.

Автор:
Ольга Опенько