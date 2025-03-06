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"Укрзализныця" получит 10 аккумуляторных тягачей в рамках проекта по ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет "Укрзализныци" 10 аккумуляторных маневровых тягачей в рамках поддержки украинской железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что тагачи приобретены в рамках реализации совместного с ЕБРР проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".
Что известно о проекте
Международный тендер на закупку аккумуляторных маневровых тягачей проведен на платформе банка. Он был объявлен летом 2024 года.
Победителем стала болгарская компания Express Service OOD, с ней уже заключен соответствующий контракт.
Перед объявлением тендера специалисты "Укрзализныци" провели детальную работу по определению оптимальных технических характеристик техники и оценке возможностей производителей. Кроме того, были тщательно рассмотрены все аспекты грядущего соглашения с банком.
Кроме тягачей "Укрзалізниця" получит запасные части для проведения их планового обслуживания в течение гарантийного периода. Стоимость контракта составляет 6,017 млн. евро.
Раньше "Укрзализныця" не имела подобной современной техники. Тягачи будут использоваться для вспомогательных операций в локомотивных депо и контейнерных терминалах компании.
Первые тягачи ожидается получить в третьем квартале этого года, а вся партия будет поставлена до конца 2026 года.
О развитии компании
Напомним, УЗ начинает полноценную работу новой структуры – "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо. Создание "Локомотивной компании" позволит централизовать координацию, оптимизировать процессы и более эффективно загружать мощные депо.
Добавим, что "Укрзализныця" возьмет у США $156 миллионов кредита на приобретение 40 локомотивов.