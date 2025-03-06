"Укрзализныця" получит 10 аккумуляторных тягачей в рамках проекта по ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет "Укрзализныци" 10 аккумуляторных маневровых тягачей в рамках поддержки украинской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что тагачи приобретены в рамках реализации совместного с ЕБРР проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".

Что известно о проекте

Международный тендер на закупку аккумуляторных маневровых тягачей проведен на платформе банка. Он был объявлен летом 2024 года.

Победителем стала болгарская компания Express Service OOD, с ней уже заключен соответствующий контракт.

Перед объявлением тендера специалисты "Укрзализныци" провели детальную работу по определению оптимальных технических характеристик техники и оценке возможностей производителей. Кроме того, были тщательно рассмотрены все аспекты грядущего соглашения с банком.

Кроме тягачей "Укрзалізниця" получит запасные части для проведения их планового обслуживания в течение гарантийного периода. Стоимость контракта составляет 6,017 млн. евро.

Раньше "Укрзализныця" не имела подобной современной техники. Тягачи будут использоваться для вспомогательных операций в локомотивных депо и контейнерных терминалах компании.

Первые тягачи ожидается получить в третьем квартале этого года, а вся партия будет поставлена до конца 2026 года.

О развитии компании

Напомним, УЗ начинает полноценную работу новой структуры – "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо. Создание "Локомотивной компании" позволит централизовать координацию, оптимизировать процессы и более эффективно загружать мощные депо.

Добавим, что "Укрзализныця" возьмет у США $156 миллионов кредита на приобретение 40 локомотивов.