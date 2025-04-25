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ЄБРР виділить Україні понад €400 млн на підготовку до опалювального сезону

Шмигаль та Оділь Рено-Бассо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо / Кабинет Министров

У Вашингтоні 25 квітня відбулася зустріч, де прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підписали договір про співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки України, що включає виділення понад 400 мільйонів євро на підготовку до наступної зими.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив глава українського уряду, угода передбачає залучення 270 мільйонів євро від ЄБРР під державні гарантії. Крім того, цей кредитний договір супроводжуватиметься значним грантом у розмірі 140 мільйонів євро від Уряду Норвегії.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку НАК "Нафтогаз України" та дозволять компанії імпортувати необхідні обсяги природного газу для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону

Окрему увагу було приділено питанню підтримки приватного сектору, зокрема малого та середнього бізнесу, який є важливим для відновлення економіки країни. Денис Шмигаль та Оділь Рено-Бассо також обговорили плани щодо відбудови України одразу після завершення бойових дій та стратегію довгострокового розвитку держави.

"ЄБРР і далі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати", — підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, місяць тому ЄБРР ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Автор:
Тетяна Бесараб