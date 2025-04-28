"Нафтогаз" закуповує 1 млрд кубометрів газу за підтримки ЄБРР та Норвегії: що відомо

“Нафтогаз” залучив 270 млн євро кредиту від ЄБРР та 140 млн євро гранту від Норвегії через фонд NORAD. Ці кошти дозволять компанії здійснити термінову закупівлю 1 млрд кубометрів газу для потреб держави.

Про це інформує пресслужба компанії.

Про угоди та закупку газу

Кредитна та грантова угоди, які забезпечують "Нафтогазу" нове фінансування, були підписані головою Групи "Нафтога"з Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким.

Під час підписання Роман Чумак висловив подяку ЄБРР, Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ Королівства Норвегії, фонду NORAD і команді Нафтогазу за плідну співпрацю, що дозволила забезпечити необхідні ресурси для зміцнення енергетичної стійкості країни.

Чумак наголосив, що залучене фінансування вже доступне і "Нафтогаз" оперативно спрямовує його на закупівлю газу. Отримані кошти дадуть змогу придбати майже 1 млрд кубометрів газу, що є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону в умовах війни та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

Чумак також висловив вдячність усім партнерам за підтримку у підготовці до зими.

Україна готується до імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

Зокрема, "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 "Нафтогаз" планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.