Россияне второй раз за полторы недели атаковали "Запорожьеоблэнерго"

Российские войска атаковали объект одного из структурных подразделений АО "Запорожьеоблэнерго" в Запорожском районе. В результате удара повреждены административное здание и служебный автотранспорт, однако обошлось без пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Российские войска второй раз за последние полторы недели атаковали административные здания АО Запорожьеоблэнерго. В этот раз под удар попал объект одного из структурных подразделений компании в Запорожском районе, работники которого ежедневно выполняют работы в прифронтовых общинах.

В результате атаки взрывной волной в здании выбило стекла, также поврежден служебный автотранспорт. По словам руководителя компании Андрея Стасевского, люди не пострадали.

В "Запорожьеоблэнерго" отметили, что, несмотря на атаку, все работники продолжили работу, выезжают на линии и возобновляют электросети после обстрелов. За короткое время после удара энергетики уже успели вернуть электроснабжение более 5,6 тысяч семей.

В компании подчеркнули, что энергетики и дальше будут обеспечивать стабильную работу сетей в прифронтовых районах Запорожской области, несмотря на постоянные риски и опасность.

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возврат к графикам отключения электроэнергии летом не предсказывают. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министерка энергетики в 2020 году Ольга Буславец.