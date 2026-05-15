Росіяни вдруге за півтора тижня атакували "Запоріжжяобленерго"

Російські війська атакували об’єкт одного зі структурних підрозділів АТ “Запоріжжяобленерго” у Запорізькому районі. Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля та службовий автотранспорт, однак обійшлося без постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

РФ завдала удару по "Запоріжжяобленерго"

Російські війська вдруге за останні півтора тижня атакували адміністративні будівлі АТ Запоріжжяобленерго. Цього разу під удар потрапив об’єкт одного зі структурних підрозділів компанії у Запорізькому районі, працівники якого щодня виконують роботи у прифронтових громадах.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею у будівлі вибило шибки, також пошкоджено службовий автотранспорт. За словами керівника компанії Андрія Стасевського, люди не постраждали.

У "Запоріжжяобленерго" наголосили, що попри атаку всі працівники продовжили роботу, виїжджають на лінії та відновлюють електромережі після обстрілів. За короткий час після удару енергетики вже встигли повернути електропостачання понад 5,6 тисячі родин.

У компанії підкреслили, що енергетики й надалі забезпечуватимуть стабільну роботу мереж у прифронтових районах Запорізької області, незважаючи на постійні ризики та небезпеку.

