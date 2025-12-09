Запланована подія 2

"Нафтогаз" залучив ще 5 млрд грн кредиту від ПриватБанку на закупівлю імпортного газу

Група "Нафтогаз України" отримала кредит у розмірі 5 млрд грн від ПриватБанку. Отримані кошти спрямують на закупівлю імпортного природного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз "Нафтогазу".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький подякував банку та уряду за підтримку й зазначив, що фінансування допоможе зміцнити енергетичну стійкість країни.

Додаткові ресурси стали необхідними через наслідки російських атак, унаслідок яких було втрачено частину вітчизняного газовидобутку. Для стабільного проходження зими компанії потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу загальною вартістю близько €1,9 млрд.

Член правління ПриватБанку з питань корпоративного та МСБ Євген Заіграєв наголосив, що підтримка енергетичного сектору є одним із пріоритетів банку та частиною його соціальної відповідальності.

Це вже другий кредит. У липні компанія також залучала 4,7 млрд грн від ПриватБанку для формування запасів газу в підземних сховищах.

Автор:
Тетяна Гойденко