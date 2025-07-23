"Нафтогаз" взяв 4,7 млрд грн кредиту на закупівлю газу

Група “Нафтогаз” залучила кредит у розмірі 4,7 млрд грн від ПриватБанку. Кошти використають для формування необхідних запасів газу у підземних газосховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це перший кредитний договір між компаніями і найбільше фінансування, яке держбанк надав енергетичному сектору України з початку повномасштабної війни.

Паралельно "Нафтогаз" працює з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами задля залучення фінансування.

"Вдячний керівництву ПриватБанку за швидку реакцію на наш запит. Дякую Уряду за підтримку наших зусиль з підготовки до зими», — зазначив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

«Це не просто кредитне рішення, а внесок у стабільність держави та добробут мільйонів українців, — зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Нагадуємо, що "Нафтогаз" диверсифікує джерела і маршрути постачання газу, що підвищує енергетичну безпеку та стійкість України в умовах повномасштабної війни. Компанія вже законтрактувала 440 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) в компанії Orlen.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.