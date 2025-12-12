Рынок природного газа: АМКУ исследовал особенности государственной поддержки "Нафтогаза"

Антимонопольный комитет Украины дал разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере государственной помощи в рамках возложения на субъектов хозяйствования специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Регулятор осуществил мониторинг государственной поддержки хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по обеспечению стабильности, надлежащего качества и доступности природного газа и на которых возложены вышеупомянутые обязанности на рынке природного газа.

АМКУ установил, что получателем компенсации экономически обоснованных расходов, понесенных субъектом рынка природного газа в рамках возложенных на него специальных обязанностей в соответствии с национальным законодательством, является НАК "Нафтогаз Украины".

В рамках выполнения специальных обязанностей на рынке природного газа предприятие оказывает услуги, представляющие общий экономический интерес.

В АМКУ разъясняют, что поддержка НАК "Нафтогаз Украины" как субъекта хозяйствования, предоставляющего ПЗЭИ (услуги, которые органы государственной власти классифицируют как имеющие особое значение для граждан), за счет ресурсов государства или местных ресурсов не является государственной помощью, если выполняются условия, при которых исключается предоставление преимущества для осуществления отдельных видов хозяйственной. Эти условия установлены, утвержденные постановлением правительства от 5 января 2024 года.

В случае, если не выполняются условия, при которых исключается преимущество для осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности, то соответствующая поддержка НАК "Нафтогаз Украины" может быть признана государственной помощью в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Кроме того, АМКУ обращает внимание на необходимость на законодательном уровне установить обязательства по обеспечению субъектом хозяйствования ведения отдельного бухгалтерского учета по каждому виду деятельности таким образом, чтобы обеспечивалось надлежащее распределение доходов и расходов предприятия от предоставления услуг, в рамках возложенных на него специальных обязанностей с целью обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования.

