Поставщик газа для населения "Энерджи трейд групп" уходит с рынка: какая причина и что делать потребителям

ООО "Энерджи трейд групп" (ЕТG) сообщило своим клиентам о прекращении деятельности по поставке природного газа для бытовых потребителей. Решение вступит в силу с 1 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Причиной такого шага стало невозможность продления действия договора купли-продажи природного газа, заключенного между ЭТG и ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".

"… с 1 декабря 2025 года мы прекращаем осуществление деятельности по поставке природного газа для бытовых потребителей в связи с невозможностью продления действия договора купли-продажи природного газа, заключенного между Обществом и ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", на условиях которого последним в рамках выполнения специального долга", обращении.

Что делать клиентам?

Клиентам ООО "Энерджи Трейд Груп" необходимо срочно выбрать другого поставщика природного газа. Если потребители не заключат новый договор до 1 декабря 2025, они автоматически будут переведены к поставщику "последней надежды".

Пока это ГК "Нафтогаз Украины", которая обеспечивает поставки газа только на ограниченный срок — не более 60 суток. По истечении этого срока газоснабжение может быть прекращено.

Компания также напоминает: изменение поставщика или прекращение получения газа не освобождает потребителей от обязанности погасить задолженность перед Энерджи трейд групп за фактически потребленный ресурс.

Справочно

Поставщик последней надежды – это определенная правительством компания, которая должна обеспечивать поставки природного газа на ограниченный период времени, если потребитель внезапно остался без своего основного поставщика. Договор между поставщиком и потребителем считается заключенным с момента начала фактической поставки природного газа такому потребителю.

Об "Энерджи трейд групп"

ООО "Энерджи трейд групп" - украинская компания, являющаяся независимым провайдером энергии, занимающейся торговлей газом и электроэнергией. Она была основана в 2009 году.

Компания также предоставляет услуги по консультациям, разработке энергетических решений и поддержке проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Продажей газа компания начала заниматься с 2016 года. В 2017-2018 годах "Энерджи трейд групп" избрала стратегию поставки газа малому и среднему бизнесу.

Согласно данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами "Энерджи трейд групп" являются Владимир Шведкий и Алексей Бондаренко.

Напомним, 31 октября поставщики газа обнародовали цены на ноябрь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными, в то время как месячные предложения выросли, причем один из поставщиков повысил свою рыночную цену сразу на 6 грн за кубометр.