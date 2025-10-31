- Категория
Во сколько обойдется природный газ в ноябре: месячные и годовые тарифы
Поставщики газа обнародовали цены на ноябрь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными, в то время как месячные предложения выросли, причем один из поставщиков повысил свою рыночную цену сразу на 6 грн за кубометр.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "ГазПравду".
На рынке газа для населения, как и в октябре, присутствуют девять поставщиков. Четыре компании предлагают только годовую цену, а пять – и годовую, и месячную.
Месячные тарифы в ноябре колеблются от 8,46 до 29,99 грн за кубометр.
Стоимость газа по годовым тарифам представлена в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Базовыми именно годовые тарифы, и подавляющее большинство украинских домохозяйств (98%, или более 12 млн семей) получает газ от ГК "Нафтогаз Украины", где годовая цена составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать по меньшей мере до апреля 2026 года.
В ноябре 2025 года "Энерджи трейд групп", "Нафтогаз" и "Тернопольоблгаз сбыт" предлагают самый дешевый газ для населения: первая – по 7,799 грн/кубометр, а остальные две – по 7,96 грн/кубометр (базовое годовое предложение). Самый же дорогой месячный тариф зафиксирован в ООО "Ритейл Сервис" – 29,99 грн/кубометр.
Цены на газ в ноябре 2025 года (грн за кубометр):
- ООО "Энерджи Трейд Групп" - базовое годовое предложение 7,799/коммерческое месячное предложение 9,977;
- ООО "ГК Нафтогаз Украины" - 7,96;
- ООО "Тернопольоблгаз сбыт" - 7,96;
- ООО "Прикарпат Энерго Трейд" - 7,98;
- ООО "Галнафтогаз" ЧП "ОККО Контракт" - 7,99;
- ООО "Львовэнергосбыт" - базовое годовое предложение 8,20/коммерческое месячное предложение 27,60;
- ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46 (и базовая, и годовая) ;
- ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46 (и базовая, и годовая);
- ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СвітлоГаз" - базовое годовое предложение 9,99/коммерческое месячное предложение 29,99.
Напомним, в октябре годовые базовые предложения остались без изменений, тогда как месячная рыночная цена показала рост.