Во сколько обойдется природный газ в ноябре: месячные и годовые тарифы

Поставщики газа обнародовали цены на ноябрь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными, в то время как месячные предложения выросли, причем один из поставщиков повысил свою рыночную цену сразу на 6 грн за кубометр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "ГазПравду".

На рынке газа для населения, как и в октябре, присутствуют девять поставщиков. Четыре компании предлагают только годовую цену, а пять – и годовую, и месячную.

Месячные тарифы в ноябре колеблются от 8,46 до 29,99 грн за кубометр.

Стоимость газа по годовым тарифам представлена в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Базовыми именно годовые тарифы, и подавляющее большинство украинских домохозяйств (98%, или более 12 млн семей) получает газ от ГК "Нафтогаз Украины", где годовая цена составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать по меньшей мере до апреля 2026 года.

В ноябре 2025 года "Энерджи трейд групп", "Нафтогаз" и "Тернопольоблгаз сбыт" предлагают самый дешевый газ для населения: первая – по 7,799 грн/кубометр, а остальные две – по 7,96 грн/кубометр (базовое годовое предложение). Самый же дорогой месячный тариф зафиксирован в ООО "Ритейл Сервис" – 29,99 грн/кубометр.

Цены на газ в ноябре 2025 года (грн за кубометр):

ООО "Энерджи Трейд Групп" - базовое годовое предложение 7,799/коммерческое месячное предложение 9,977;

ООО "ГК Нафтогаз Украины" - 7,96;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" - 7,96;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" - 7,98;

ООО "Галнафтогаз" ЧП "ОККО Контракт" - 7,99;

ООО "Львовэнергосбыт" - базовое годовое предложение 8,20/коммерческое месячное предложение 27,60;

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46 (и базовая, и годовая) ;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46 (и базовая, и годовая);

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СвітлоГаз" - базовое годовое предложение 9,99/коммерческое месячное предложение 29,99.

Напомним, в октябре годовые базовые предложения остались без изменений, тогда как месячная рыночная цена показала рост.