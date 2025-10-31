Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Скільки коштуватиме природний газ у листопаді: місячні та річні тарифи

газ, ціна на газ
Річні тарифи залишаються стабільними / Depositphotos

Постачальники газу оприлюднили ціни на листопад 2025 року. Річні тарифи залишаються стабільними, тоді як місячні пропозиції зросли, причому один з постачальників підвищив свою ринкову ціну одразу на 6 грн за кубометр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "ГазПравду".

На ринку газу для населення, як і в жовтні, присутні 9 постачальників. Чотири компанії пропонують лише річну ціну, а п’ять — і річну, і місячну, змінну.

Місячні тарифи у листопаді коливаються від 8,46 грн до 29,99 грн за кубометр.

Вартість газу за річними тарифами коливається від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Базовими є саме річні тарифи, і переважна більшість українських домогосподарств (98%, або понад 12 млн сімей) отримує газ від ГК "Нафтогаз України", де річна ціна становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

У листопаді 2025 року "Нафтогаз" та ТОВ "Тернопільоблгаз збут" пропонують найдешевший газ для населення — по 7,96 грн/кубометр. Натомість найдорожчий місячний тариф зафіксовано у ТОВ  "Ритейл Сервіс" — 29,99 грн/кубометр.

Фото 2 — Скільки коштуватиме природний газ у листопаді: місячні та річні тарифи

Ціни на газ у жовтні 2025 року:

  • ТОВ "ГК Нафтогаз України" — 7,96;
  • ТОВ "Тернопільоблгаз збут" — 7,96;
  • ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98;
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99;
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46;
  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — базова річна пропозиція 7,799 / комерційна місячна пропозиція 9,977;
  • ТОВ "Львівенергозбут" — базова річна пропозиція 8,20 / комерційна місячна пропозиція 27,60;
  • ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — базова річна пропозиція 9,99 / комерційна місячна пропозиція 29,99.

Нагадаємо, у жовтні річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна ринкова ціна показала зростання.

Автор:
Тетяна Гойденко