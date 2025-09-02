Запланована подія 2

Скільки коштує газ у вересні: місячні та річні тарифи

Скільки коштуватиме газ у вересні / Depositphotos

Українські постачальники газу оприлюднили тарифи на вересень 2025 року. Річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна ринкова ціна показала зниження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГазПравди.

Скільки коштує газ у вересні? 

За даними огляду цін від ГазПравди, на ринку постачання природного газу для побутових споживачів наразі працюють 9 постачальників, з яких 5 пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Місячні тарифи у вересні становлять від 8,46 до 25,4 грн за кубометр, що на 1,5 грн менше, ніж у серпні.

Нагадуємо, що базовими в Україні є саме річні пропозиції. Понад 98% побутових споживачів газу — більше 12 мільйонів домогосподарств — користуються тарифами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за ціною 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діятиме до 30 квітня 2026 року включно.

Ціна на газ у вересні 2025 року: 

  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп" - базова річна пропозиція: 7,799 грн/м³; комерційна пропозиція на вересень: 9,977 грн/м³. 
  • ТОВ "ГК "Нафтогаз України" - базова річна пропозиція: 7,96 грн/м³;  комерційна пропозиція відсутня.
  • ТОВ  "Тернопільгаз збут" - базова річна пропозиція: 7,96 грн/м³; комерційна пропозиція відсутня.
  •  ТОВ "Енерджі Трейд Груп" - базова річна пропозиція: 7,98 грн/м³; комерційна пропозиція відсутня.
  • ТОВ "Галнафтогаз" / ПП "ОККО Контракт" - базова річна пропозиція: 7,99 грн/м³; комерційна пропозиція відсутня.
  •  ТОВ "Львівенергозбут" - базова річна пропозиція: 8,20 грн/м³; комерційна пропозиція на вересень: 25,40 грн/м³.
  •  ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - базова річна пропозиція: 8,46 грн/м³; комерційна пропозиція на вересень: 8,46 грн/м³.
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - базова річна пропозиція: 8,46 грн/м³; комерційна пропозиція на вересень: 8,46 грн/м³.
  •  ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - базова річна пропозиція: 9,99 грн/м³; комерційна пропозиція на вересень: 23,99 грн/м³.
Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.

Автор:
Ольга Опенько