Постачальник газу для населення "Енерджі трейд груп" йде з ринку: яка причина і що робити споживачам

ТОВ "Енерджі трейд груп" (ЕТG) повідомила своїх клієнтів про припинення діяльності з постачання природного газу для побутових споживачів. Рішення набуде чинності з 1 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Причиною такого кроку стало неможливість продовження дії договору купівлі-продажу природного газу, укладеного між ЕТG та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

"… з 1 грудня 2025 року ми припиняємо здійснення діяльності з постачання природного газу для побутових споживачів у зв’язку з неможливістю продовження дії договору купівлі-продажу природного газу, укладеного між Товариством та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", на умовах якого останнім у рамках виконання спеціального обов’язку на користь товариства реалізовувався газ для потреб населення", — йдеться у зверненні.

Що робити клієнтам?

Клієнтам ТОВ "Енерджі трейд груп" необхідно терміново обрати іншого постачальника природного газу. Якщо споживачі не укладуть новий договір до 1 грудня 2025 року, вони автоматично будуть переведені до постачальника "останньої надії".

Наразі це ГК "Нафтогаз України", яка забезпечує постачання газу лише на обмежений термін — не більше 60 діб. Після закінчення цього терміну газопостачання може бути припинене.

Компанія також нагадує: зміна постачальника або припинення отримання газу не звільняє споживачів від обов’язку погасити заборгованість перед "Енерджі трейд груп" за фактично спожитий ресурс.

Довідково

Постачальник "останньої надії" – це визначена урядом компанія, яка має забезпечувати постачання природного газу на обмежений період часу, якщо споживач раптово залишився без свого основного постачальника. Договір між постачальником і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу.

Про "Енерджі трейд груп"

ТОВ "Енерджі трейд груп" — українська компанія, що є незалежним провайдером енергії, яка займається торгівлею газом та електроенергією. Її було засновано у 2009 році.

Компанія також надає послуги з консультацій, розробки енергетичних рішень та підтримки проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Продажем газу компанія почала займатися з 2016 року. У 2017-2018 роках "Енерджі трейд груп" обрала стратегію постачання газу малому і середньому бізнесу.

Згідно із даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками "Енерджі трейд груп" є Володимир Шведкий та Олексій Бондаренко.

