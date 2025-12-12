Ринок природного газу: АМКУ дослідив особливості державної підтримки "Нафтогазу"

Антимонопольний комітет України надав роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги в рамках покладання на суб’єктів господарювання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба АМКУ.

Регулятор здійснив моніторинг державної підтримки суб’єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу та на яких покладено вищезазначені обов’язки на ринку природного газу.

АМКУ встановив, що отримувачем компенсації економічно обґрунтованих витрат, понесених суб’єктом ринку природного газу в рамках покладених на нього спеціальних обов’язків відповідно до національного законодавства, є НАК "Нафтогаз України".

У межах виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу підприємство надає послуги, які становлять загальний економічний інтерес.

В АМКУ роз’яснюють, що підтримка НАК "Нафтогаз України" як суб’єкта господарювання, який надає ПЗЕІ (послуги, які органи державної влади класифікують як такі, що мають особливе значення для громадян), за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів не є державною допомогою, якщо виконуються умови за яких виключається надання переваги для провадження окремих видів господарської діяльності. Ці умови встановлені затверджені постановою уряду від 5 січня 2024 року.

У випадку, якщо не виконуються умови, за яких виключається надання переваги для провадження окремих видів господарської діяльності, то відповідна підтримка НАК "Нафтогаз України" може бути визнана державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Крім цього, АМКУ звертає увагу на необхідності на законодавчому рівні встановити зобов’язання щодо забезпечення суб’єктом господарювання ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності таким чином, щоб забезпечувався належний розподіл доходів і витрат підприємства від надання послуг, в рамках покладених на нього спеціальних обов’язків з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Нагадаємо, ТОВ "Енерджі трейд груп" (ЕТG) повідомила своїх клієнтів про припинення діяльності з постачання природного газу для побутових споживачів.