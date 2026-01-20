Україна та Польща збільшують потужності для імпорту газу: прокачування зросте на понад 20%

Українська енергосистема отримає додаткову підтримку. Оператор ГТС України та польська компанія Gaz-System домовилися про значне розширення можливостей для імпорту природного газу. Нові умови почнуть діяти вже з 1 лютого 2026 року, що дозволить нашій країні впевненіше пройти завершення опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Потужності і терміни

Наразі потужності для імпорту з Польщі складають 12,9 млн куб м на добу. Згідно з новими домовленостями, технічні можливості для прокачування газу зростуть майже на 20%. Зазначається, що з початку лютого по кінець квітня 2026 року потужності для імпорту газу з Польщі до України зростуть з 600 до 720 тис. куб м на годину або з 14,4 до 17,3 млн куб м на добу.

Такий стрибок став можливим не випадково. Основним фактором збільшення прокачування стала технічна модернізація газовимірювальної станції Германовіце, яка є ключовим вузлом на кордоні.

"Це також підтвердження ролі Польщі як країни, що здійснює транспортне транспортування газу для регіону Центральної та Східної Європи", — наголошують у Gaz-System.

Важливість польського напрямку

Протягом останнього року саме Польща стала критично важливим партнером для нашого енергетичного сектору. У 2025 році її частка в загальній структурі імпорту газу перевищила 30%. Загалом було поставлено 2,1 млрд куб. м блакитного палива.

Особливу роль відіграє американський скраплений газ (LNG). Минулого року через польські термінали до України надійшло близько 600 млн куб. м палива зі США. Вже у січні 2026 року Польща забезпечила більше половини всього українського імпорту.

Вибір на користь Польщі та Угорщини зумовлений не лише логістикою, а й фінансами. Тарифи на цих напрямках є значно привабливішими, ніж на Південному маршруті (Трансбалканський коридор) чи через Словаччину.

Нагадаємо, Україна імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу, щоб замістити втрати від ракетних ударів.