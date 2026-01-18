Запланована подія 2

Україна імпортувала 5,7 млрд кубометрів газу, щоб замістити втрати від ракетних ударів

Наслідки російських ударів по газовій інфраструктурі "Нафтогазу"

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах. Завдяки 8 млрд грн з держбюджету та допомозі партнерів, уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Свириденко.

Імпорт замість втраченого видобутку

За словами Свириденко, імпорт газу дозволив замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари росії. Визначено чіткі параметри імпорту на наступний period, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими.

Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів вдалося забезпечити стабільне газопостачання в умовах надзвичайної ситуації.

По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на об'єктах і цілодобового прийому викликів від людей.

Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками.

Особлива увага прифронтовим регіонам

Особлива увага зараз — прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям.

Особливо складна ситуація в Херсоні, де ворожими обстрілами суттєво зруйновані енергооб'єкти. "Нафтогаз" забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу і постійно завозить додаткове обладнання.

Додамо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За тиждень підприємства "Нафтогазу" зазнали вже шість ударів, цього разу пошкоджено обладнання для видобутку газу.

Автор:
Тетяна Гойденко