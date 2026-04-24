"Промавтоматика Вінниця" масштабує виробництво та планує створити індустріальний парк (ФОТО)

Промавтоматика Вінниця, Михайло Ганчук, Дмитро Кисилевський, Руслан Іллічов
"Промавтоматика Вінниця" активно користується програмами політики розвитку українських виробників / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Попит на автономні зарядні станції в Україні стимулює розвиток інжинірингової компанії "Промавтоматика Вінниця", відомої брендом Bandera Power. Виробник використовує державні інструменти підтримки, зокрема доступні кредити за програмою "5-7-9" та грант у розмірі 8 млн грн на переробку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

Виробничі цехи подроблені і розкидані по всій країні. Робота йде у три зміни, але й цього поки що не вистачає, щоб закрити всі замовлення як для внутрішнього ринку, так і для невеликих експортних поставок у Німеччину, Польщу, Азербайджан та Литву.

Фото 2 — "Промавтоматика Вінниця" масштабує виробництво та планує створити індустріальний парк (ФОТО)
Зарядні станції  "Промавтоматики" користуються значним попитом / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Виробничий портфель підприємства включає зарядні станції, реле та стабілізатори напруги, сонячні модулі, прожектори та світлодіодні світильники.

Фото 3 — "Промавтоматика Вінниця" масштабує виробництво та планує створити індустріальний парк (ФОТО)
Цехи "Промавтоматики" працюють в три зміни, щоб закрити всі заявки / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

У стадії розробки знаходяться вітрові електростанції для домогосподарств. Окремим вектором розвитку є роботизація промисловості: презентація першого в Україні промислового робота запланована на літо.

Монтаж сонячних електростанцій виконують 16 бригад із планом розширення до 24. У зв'язку з дефіцитом кадрів підприємство впровадило постійне навчання для жінок. Специфіка роботи вимагає навичок висотного монтажу, тому навчання включає практичні заняття на скеледромах та скелях.

Загалом підприємство забезпечує роботою 850 осіб. Наразі керівництво вивчає перспективу створення індустріального парку для подальшого масштабування.

Про компанію

"Промавтоматика Вінниця" — це провідна українська інженерно-виробнича група компаній, яка понад 25 років спеціалізується на розробці та виробництві електрообладнання, рішеннях у сферах енергетики, автоматизації технологічних процесів та робототехніці. Компанія розпочала діяльність як підприємство малого бізнесу у Вінниці.

Підприємство відоме своїми рішеннями для енергонезалежності, виробляє щитове обладнання та надає комплексні послуги з інжинірингу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія розпочала власне виробництво випуск блоків багатоканальної швидкої зарядки під брендом Bandera Power (з кінця 2025 року — BP Power) портативних зарядних станцій — для військових і цивільних потреб.

За даними Youcontrol, її кінцевим бенефіціарним власником є Михайло Ганчук.

Раніше повідомлялося, що підприємство "Промавтоматика Вінниця" розробляє вітросонячну електростанцію для автономного живлення приватних будинків.

Автор:
Тетяна Ковальчук