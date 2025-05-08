“Промавтоматика Вінниця” розробляє вітросонячну електростанцію для приватних будинків

Підприємство “Промавтоматика Вінниця” розробляє вітросонячну електростанцію для автономного живлення приватних будинків. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав власник компанії Михайло Ганчук.

"В нашому RND-центрі ми розробляємо вітросонячну електростацію для домогосподарств. На оній мачті буде вітряк та сонячні панелі. В СЕС є великий недолік: вночі генерації немає зовсім, а генерація взимку, від генерації влітку, може відрізнятися в десять разів. Це не дозволяє досягти енергонезалежності", — сказав топменеджер.

За його словами, потужність станції складатиме 10 кВт. Компанія працює над розробкою вже півтора року, і через чотири місяці вийде на бета-тестування винаходу.

Ганчук не сказав скільки може коштувати така конструкція для кінцевого споживача, проте зауважив, що компанія намагатиметься зробити виріб доступним для власників приватних будинків.

Через блекаути у 2024 в Україні виріс попит на встановлення СЕС

Після блекаутів викликаних масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру ринок встановлення СЕС в Україні виріс вдвічі. Приватні домогосподарства та бізнес почали активно замовляти встановлення СЕС, щоб забезпечити власну енергетичну автономність, а також щоб скоротити суми в платіжках за електроенергію.

Загалом за 2024 рік імпортери завезли в Україну сонячні панелі загальною потужністю понад 800 МВт, а загальна капіталомісткість ринку склала 320 млн доларів.

Про нові розробки у сфері енергетичного обладнання, залежність виробників енергообладнання від Китаю, та чому заводських працівників у найближчому майбутньому не замінять роботами читайте в інтерв'ю Михайла Ганчука на Delo.ua