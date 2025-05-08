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"Промавтоматика Винница" разрабатывает ветросолнечную электростанцию для частных домов

Промавтоматика Винница
Фото: пресс-служба компании

Предприятие "Промавтоматика Винница" разрабатывает ветросолнечную электростанцию для автономного питания частных домов. Об этом в интервью Delo.ua рассказал владелец компании Михаил Ганчук.

"В нашем RND-центре мы разрабатываем ветросолнечную электростацию для домохозяйств. На этой мачте будет ветряная мельница и солнечные панели. У СЭС есть большой недостаток: ночью генерации нет совсем, а генерация зимой, от генерации летом, может отличаться в десять раз. Это не позволяет достичь энергонезависимости", — сказал топ.

По его словам, мощность станции составит 10 кВт. Компания работает над разработкой уже полтора года, и через четыре месяца выйдет на бета-тестирование по изобретению.

Ганчук не сказал, сколько может стоить такая конструкция для конечного потребителя, однако отметил, что компания будет пытаться сделать изделие доступным для владельцев частных домов.

Из-за блекаутов в 2024 году в Украине вырос спрос на установление СЭС

После блекаутов, вызванных массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру , рынок установки СЭС в Украине вырос вдвое. Частные домохозяйства и бизнес начали активно заказывать установку СЭС, чтобы обеспечить собственную энергетическую автономность, а также сократить суммы в платежках за электроэнергию.

В общей сложности за 2024 год импортеры завезли в Украину солнечные панели общей мощностью более 800 МВт, а общая капиталоемкость рынка составила 320 млн долларов.

О новых разработках в сфере энергетического оборудования, зависимости производителей энергооборудования от Китая, и почему заводских работников в ближайшем будущем не заменят работами читайте в интервью Михаила Ганчука на Delo.ua

Автор:
Степан Крьока