Bandera Power и ветросолнечная станция: как "Промавтоматика Винница" расширяет горизонты энергетики

Компания "Промавтоматика Винница" входит в ТОП-5 самых активных инсталляторов солнечных электростанций по рейтингу Delo.ua. Но установление СЭС не единственное направление деятельности компании. Промавтоматика также является крупным производителем энергооборудования и предоставляет услуги по автоматизации производства. Среди известных изделий компании — портативные зарядные станции для военных Bandera Power, светодиодные светильники, а также стабилизаторы напряжения. Владелец компании Михаил Ганчук рассказал о планах и перспективных разработках, зависимости производителей энергооборудования от Китая, и почему заводских работников в ближайшем будущем не заменят работами.

О продукции, производстве и экспорте

Вашим самым известным изделием является аналог EcoFlow для ВСУ Bandera Power. Сейчас на рынке много аналогичной продукции, в том числе и предназначенной именно для нужд армии. Насколько жестка конкуренция в этой нише как вам удается конкурировать?

— Конкуренция в нише действительно велика. На рынке представлено несколько десятков производителей. В большинстве это сегмент китайских для гражданского применения или отечественных. А вот военные уже давно поняли, что китайские решения не совсем подходят, потому что они не выдерживают условий работы.

Как мы выигрываем конкуренцию? Благодаря хорошо отлаженному менеджменту, серийному производству. Мы поставили это на поток довольно давно. Контроль качества на пяти этапах. Первый — входной контроль комплектующих, потому что, к сожалению, очень много обмана — некачественные, поддельные. В такой продукции один из важнейших элементов питания. И бывает, под топовыми марками, приходят аккумуляторы, которые совсем не тот бренд, и отличить их снаружи затруднительно. Также мы организовали бесплатное сервисное обслуживание для военных. В месяц на сервис приходит 300–400 блоков. Кроме того, у нас бесплатная замена, если блок был потерян в результате боевых действий.

Элементы питания являются ключевой составляющей при производстве портативных зарядных станций. Фото: пресс-служба компании

Есть ли спрос на Bandera Power среди гражданского населения?

— В большинстве только военные, но периодически они покупают для дома. Мы сделали и вариант для дома – Bandera Home. Он имеет некоторые отличия, там немного урезан функционал.

Помимо производства зарядных станций, у вас еще есть ряд направлений деятельности, так или иначе рассчитанных на государственные или муниципальные закупки, скажите как много сейчас государства в вашем портфеле заказов?

— Процент на самом деле невелик, но он растет, потому что рынок сейчас переживает процесс укрупнения вокруг ключевых покупателей. В том числе такой покупатель, как государство.

Ваш коллега Сергей Шакалов в одном из наших интервью сказал, что в Украине выгоднее импортировать энергетическое оборудование, чем производить его самостоятельно, поскольку импорт освобожден от НДС, а вот украинский производитель, нет. Согласны ли вы с этим утверждением?

— В краткосрочной перспективе выгоднее везти готовое оборудование из Китая. Но с точки зрения долгосрочной перспективы это потеря гибкости и контроля, возможные трудности с цепочками снабжения. Да и для государства это риск – зависимость от геополитической ситуации. Поэтому мы видим, что все большее государство поддерживает отечественного производителя. Это – защита государства. Сейчас разные страны мира пересматривают свои политики на этот счет.

Насколько сейчас загружены ваши производственные мощности?

— По некоторым продуктам даже есть очередь. Но мы понимаем, что в условиях нестабильности, загруженность может упасть на 20-30%. На солнечные станции растет спрос, как только есть отключение. Когда начинаются наступления россиян – растет спрос на Bandera Power, сейчас есть спрос на стабилизаторы напряжения.

Есть ли у вас прогноз по динамике производства на этот год по сравнению с предыдущим?

— Это будет зависеть от спроса. К примеру уже год падает спрос на наши прожекторы для поиска шахедов Bandera Flashlight. Рынок насытился и эта продукция уже есть у всех, кому она нужна. Продукция качественная и пока не нуждается в замене. Похожая ситуация с зарядными станциями. А вот с аккумуляторами наоборот: рынок растет, потому что для фронта производят все больше беспилотников.

Рынок аккумуляторов для дронов растет, из-за значительной потребности на фронте. Фото: пресс-служба компании

Вы экспортируете свою продукцию?

— Да, мы работаем в этом направлении, потому что понимаем, что это безопасность для бизнеса. Очень надеемся, что война скоро закончится. И мы стараемся к этому быть готовы. Экспорт – одно из направлений деятельности после окончания боевых действий. Пока я не могу похвастаться большими объемами: это больше тестовых выходов на разные рынки.

Что из вашей продукции было бы интересно для экспорта?

— Зарядные станции не интересны армиям НАТО, потому что там есть четкое условие — ни один из элементов комплектации не может быть китайский. Поэтому мы ищем для них нишу в других странах: либо это военные действия в странах, не входящих в НАТО, либо сегмент, где нужны станции в тяжелых условиях эксплуатации. С выходом на экспорт мы самостоятельно не справляемся, поэтому сотрудничаем с консалтинговой компанией.

Есть другая продукция – стабилизаторы напряжения. Это рынки, где есть проблемы с напряжением и это не Европа, потому что там таких проблем нет. Кроме того, мы работаем над новой линейкой светодиодных светильников, и здесь очень широкий рынок. Также широкий рынок для наших услуг автоматизации и роботизации производства.

Каковы планы финансовых показателей на этот год, учитывая портфель заказов?

— Что касается прибыли, то значительную часть из нее мы реинвестируем в бизнес. Приоритетом является наш Hardware RND центр. Мы инвестируем в поддержку нашей продукции, адаптацию к изменениям конъюнктуры на рынке. Кроме того, мы инвестируем в новые военные разработки, о которых мы пока не готовы говорить.

По ожиданиям в этом году доход останется на уровне предыдущего. Мы ожидаем, что милитари-направление спадет, но рассчитываем удержаться на доходе в прошлом году благодаря инвестициям в немилитарные продукты.

Значительную часть прибыли "Промавтоматика" инвестирует в Hardware RND-центр.

Это каких продуктов?

— Мы запустим линейку светодиодных светильников, которых на рынке еще не было. Также обновляем существующую линейку светильников. Несмотря на войну муниципалитеты вкладываются в стройку. В планах на этот год уже заложена потребность в значительном количестве такой продукции.

Кроме того, мы прогнозируем, что в Украине вырастет спрос на стабилизаторы напряжения. Некачественное напряжение стало значительной проблемой во время войны. После блекаутов мало кто об этом говорит. Но для устройств и приборов гораздо лучше когда электроэнергии вообще нет, чем когда есть, но плохого качества. У нас есть сервисные центры, где мы ремонтируем электроприборы и много обращений там именно вследствие некачественного напряжения.

А еще в нашем RND-центре мы разрабатываем ветросолнечную электростацию для домохозяйств. На этой мачте будет ветряная мельница и солнечные панели. У СЭС есть большой недостаток: ночью поколения нет совсем, а поколение зимой, от поколения летом, может отличаться в десять раз. Это не позволяет добиться энергонезависимости. Общая мощность станции составит 10 кВт.

Когда эти станции появятся в продаже и сколько она будет стоить?

— Пока сложно сказать, мы работаем над этим уже полтора года и надеемся через 4 месяца выйти на бета-тестирование. До цены мы тоже пока не дошли, но понятно, что такой продукт должен быть доступен для владельцев частных домов, поэтому разрабатывая это учитываем. Вообще требования к этому продукту три: доступность, эффективность, отсутствие дискомфорта при работе – шум, вибрация, а также важная эстетика.

О Трампе, управлении, логистике и зависимости от Китая

Сейчас все обсуждают "Мировую торговую войну", которую начал американский президент Дональд Трамп. Каковы последствия для украинских производителей?

– Ситуация очень колеблется. Мы для себя здесь видим несколько возможных сценариев. Во-первых, это колебания курса доллара и это как прыжки вверх, так и вниз. Во-вторых, кратный рост стоимости товаров китайского производства как в Европе, так и в Украине. Ну и перебои с цепочками снабжения, задержками в перевозках, очередями в портах и т.д. Ко всем этим сценариям мы стараемся адаптироваться. Очень трудно к чему-то одному подготовиться. Вот ты подготовился, а завтра будет что-нибудь другое. Поэтому довольно трудно оценить, как это повлияет, оно точно повлияет. Поэтому мы для себя развиваем разные сценарии.

Когда компания растет, то обычно учредителем не хватает ресурса для быстрого принятия решений. Насколько Вам комфортно в роли, когда вы одновременно владелец и операционный руководитель? Планируете ли вы создавать наблюдательный совет?

— Во время полномасштабной войны мы перестроили систему управления, значительно ее децентрализовав. Сделали структуру более плоской и вывели больше руководителей под прямое подчинение нашего СЭО Антона Каспировича. Для того чтобы быстрее реагировать, потому что война это постоянные изменения, нужно быстро адаптироваться, мы растянули нашу структуру, сделали ее более плоской и быстрее коммуникировать. Мы вывели бизнесы, которые стали актуальными во время военных действий в отдельную вертикаль, которой уделяем больше внимания. В прошлом году мы также запустили процесс перестройки группы компаний. В рамках этого процесса мы обсуждаем создание наблюдательного совета, поэтому так вопрос актуален и мы двигаемся в этом направлении.

Мы не сразу придем в структуру, которую мы видим через пять лет, у нас есть переходный вариант. Почему? Потому что собственный вопрос в людях. Этих руководителей нужно вырастить, эту стратегию должны вырастить.

90% солнечных панелей на мировом рынке китайского производства. Фото: пресс-служба компании

Каков процент локализации вашей продукции? В кого вы импортируете компоненты для оборудования? Как у вас в текущих условиях с логистикой?

— Для диверсификации в компании продуктовая линейка очень широкая. Соответственно в каждой линейке продукции разный процент локализации. логистикой, в принципе глобально проблем нет. Конечно, это требует у нас денег и человеческих ресурсов.

Как реально отрешиться от китайских составляющих?

— Отказаться можно, есть варианты диверсификации, но это оказывает существенное влияние на цену. Рынок сейчас не готов принимать это. Если это будет сделано ультимативно, то да. Но например, в наших изделиях мы используем много решений с элементами питания, это фактически все Китай. Он может заходить из разных стран, но это все равно будет китайское производство. Аналогичная ситуация с солнечными панелями. В Украине их никогда никто не делал, в Германии, например, было четыре крупных завода. Из них остался один и то он дотационный.

О замене людей на роботов и кадры

Одним из ваших направлений работы является автоматизация процессов на производстве. Это очень интересно в контексте дефицита кадров в Украине. Как изменился спрос на подобные услуги после начала полномасштабной войны?

Так направление автоматизации и роботизации производственных процессов по понятным причинам в Украине наиболее динамичных. Здесь есть два основных направления. Во-первых, это модификация старого оборудования вместо покупки нового. Второе – запуск новых, современных, энергоэффективных, роботизированных производств.

Плюс большой запрос на сервисное обслуживание: когда с определенной периодичностью выезжает команда наших специалистов и проводит полный сервис оборудования.

Как ваши решения разрешают уменьшить роль человека в производстве?

С точки зрения замены людей на роботов, думаю мы до этого дойдем, но это не будет одномоментно. Бизнес всегда взвешивает фонд оплаты труда со стоимостью инвестиций в временной перспективе. уже выиграют работы-манипуляторы, работающие быстро, стабильно, с высоким повторяющимся качеством.

А если говорить о глобальных трендах и развитых странах?

Роботизированные линии появились сегодня. Их нет не потому, что нет технологий, а потому, что объемы инвестиций больше зарплатных фондов во временной перспективе. Пример со сварочным аппаратом здесь очень уместен. В областях, где это будет экономически выгодно, технологические процессы будут выполнять работы. Но не думаю, что процесс будет быстрым, потому что количество населения в мире не уменьшается.

Так что выгоднее просто релокировать производство туда, где рабочая сила дешевле…

Да, и до недавнего времени Украина была одной из таких стран. Например, у нас были заводы по производству жгутов к разным брендам авто. И это не потому, что компании не имели технологий делать это работами. Просто экономисты посчитали, что такое производство выгоднее было запустить в Польше, потом в Украине, а сейчас эти заводы мигрируют в Индию и другие страны с небольшим уровнем заработной платы.

Также, один из сценариев — это закрытие рынков и максимальная локализация. К сожалению, из-за безопасности угрозы сейчас есть такая тенденция.

Это ускорит роботизацию промышленного производства?

Если будет расти спрос на повышение качества так, потому что это потребует таких технологических решений, как роботизация.

Как сейчас с кадрами и бронированием ключевых работников?

У нас сильный HR-бренд Мы делаем все, чтобы у нас было интересно, и чтобы у нас хотелось работать с молодежью, имеем проекты по дуальному образованию, проводим экскурсии и выездные лекции.

У нас есть программа по переобучению женщин на строительство СЭС. Она стала достаточно заметной и востребованной, есть заказы от посторонних организаций. Кроме этого, работаем с ветеранами, создаем условия, чтобы они к нам возвращались и им было у нас комфортно.