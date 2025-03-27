Укротели солнца: ТОП-25 компаний-установщиков СЭС

После блэкаутов вызванных массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру рынок по установке СЭС в Украине вырос вдвое, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, начало стремительно расти . Новый вид деятельности начали осваивать компании, ранее занимавшиеся смежной деятельностью, а также сотни мелких подрядчиков.

Издание Delo.ua впервые исследовало рынок установки солнечных электростанций в Украине. В рамках этого исследования мы публикуем рейтинг из 25 компаний, устанавливающих СЭС для домохозяйств и бизнеса. Этот рынок по прогнозам его участников продолжит расти и в 2025, так что с высокой вероятностью количество новых компаний-инсталляторов также может возрасти.

Однако крупный бизнес, заказывающий наиболее амбициозные проекты предпочитает опытных игроков, неудивительно, что лидерами нашего рейтинга стали компании, которые на рынке довольно давно и успели сформировать имя и портфолио. Кроме того, часть украинских EPC-контракторов кроме работы на украинском рынке активно осваивает рынок ЕС и даже строит более масштабные проекты чем в Украине.

Как мы формировали рейтинг

Редакция Delo.ua опросил игроков рынка, среди которых были, как лидеры индустрии, так и небольшие региональные компании. В общей сложности было опрошено более 50 компаний, работающих почти в каждом из регионов Украины. В качестве основного критерия нами были взяты общие мощности солнечной генерации установленной в Украине и за ее пределами в 2024 году. Часть компаний не предоставили нам свои производственные показатели за прошлый год, поэтому мы оценивали их по финансовым показателям за прошлый год, используя открытые данные Opendatabot.

1. SOLAR Steelconstruction

За 2024 год компания установила в Украине и за ее пределами 295,81 МВт. Среди реализованных проектов – СЭС Jeziorko в Польше мощностью 100 МВт.

По результатам 2024 года компания получила доход в размере 1,927 млрд гривен, а прибыль составила 67,6 млн гривен.

Компания была основана в 2012 году, головной офис находится в Днепре, а общее количество работников – 600 человек.

2. ATMOSFERA

В прошлом году компания ATMOSFERA построила в Украине 139,2 МВт установленной мощности солнечных электростанций общей площадью 532 тыс. кв. м. В общей сложности с 2021 по 2023 год ATMOSFERA построила в Украине 356 МВт солнечной генерации.

Чистый доход компании в 2024 году составил 540 млн гривен, а прибыль — 30,6 млн гривен.

Компания работает с 2007 года и долгое время позиционировала себя как один из крупнейших импортеров солнечных панелей в Украину, а собственное направление по установке СЭС "под ключ" открыла относительно недавно.

Головной офис компании находится в Киеве, количество работников — 137 человек.

3. Kness

Группа компаний KNESS в 2024 году построила в Украине и за границей около 130 МВт установленной мощности СЭС. Общая площадь реализованных объектов составляет более 93 гектаров. За прошедшие годы группа компаний KNESS реализовала "под ключ" 1,2 ГВт солнечных электростанций.

В открытом доступе нет консолидированных финансовых показателей компании за прошлый год. В то же время по имеющимся данным, управляющая ООО "НЕСС Групп" в 2024 году получила доход в размере 139,9 млн гривен, а прибыль составила 175,6 млн гривен, ООО "НЕСС Энерджи" получила доход в 1,883 млрд гривен и прибыль в размере 34,8 млн гривен, ООО "НЕСС Дизайн" получило доход в 310 млн гривен, и прибыль в 20,6 млн гривен.

Компания основана в 2009 году, она контролирует ряд дочерних компаний, занимающихся разными направлениями бизнеса в энергетике: от производства энергетического оборудования до девелопмента СЭС и ВЭС, а также трейдинг электроэнергии. Главный офис компании расположен в Виннице.

Общая численность работников - более 1000 человек.

4. Unisolar

В 2024 году компания построила СЭС в Украине и за ее пределами общей мощностью 24,13 МВт (1,41 мВт в Украине и 22,72 мВт в странах ЕС) и площадью 119 тыс. кв. м.

По результатам работы в 2024 году компания получила чистый доход в размере 38,3 млн. гривен и прибыль — 2,3 млн. гривен.

Компания была основана в 2009 году, головной офис находится в Киеве, общее количество работников – 50 человек.

5. Промавтоматика Винница

В 2024 г. компания построила СЭС общей мощностью 22 МВт с фокусом на строительстве небольших и средних станций. Всего в компании более тысячи реализованных проектов.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 713 млн. гривен, а прибыль составила 97 млн. гривен.

Компания работает с 2007 года, головной офис находится в Виннице, общее количество работников — 454 человека. Помимо строительства СЭС компания также производит собственное энергооборудование. Среди известной продукции "Промавтоматики" — портативные зарядные устройства для военных Bandera Power.

6. SUNSAY NRG

В 2024 году компания построила на Украине СЭС общей мощностью 12,5 МВт и площадью 54 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 152,7 млн. гривен и прибыль в размере 865 тыс. грн. гривен.

Компания была основана в 2018 году, головной офис находится в Киеве, а общее количество работников – 75 человек.

7. EDS Ukraine

В 2024 году EDS Ukraine установила СЭС общей мощностью 12,1 МВт и площадью 56 тыс. кв. м. В планах на 2025 год строительство СЭС общей мощностью 11,2 МВт. Всего с 2017 года компания установила 329,4 МВт солнечных мощностей на общей площади 1,546 млн кв. м.

За прошлый год компания получила чистый доход в размере 892,5 млн. гривен, и 40,76 млн. гривен прибыли.

EDS Ukraine – группа компаний, занимающихся проектированием строительством и эксплуатацией объектов энергетики, производством электрощитового оборудования. Кроме того, предприятие занимается строительством дорог и объектов недвижимости. Компания была основана в 2010 году, головной офис расположен в Днепре, а общее количество работников – более 250 человек.

8. Proso Energy

В 2024 году компания построила в Украине СЭС мощностью 9 МВт , всего с начала деятельности было установлено 54 МВт.

В 2024 году компания получила чистый доход в размере 86,5 млн. гривен и прибыль в размере 6,3 млн. гривен.

Компания начала свою деятельность в 2015 году под брендом West Solar Technology, а затем сделала ребрендинг и начала работать как Proso Energy. Головной офис компании находится в городе Ужгород Закарпатской области, общее количество работников — 33 человека.

9. Helios Strategia

В 2024 году компания Helios Strategia установила в Украине 42 СЭС общей мощностью 8,6 МВт и площадью 3,8 Га. В 2025 году компания планирует окончить строительство СЭС общей мощностью 19,97 МВт.

В 2024 году компания получила чистый доход в размере 133,1 млн. гривен и прибыль в размере 1,1 млн. гривен.

Компания была основана в 2011 году, головной офис находится в Днепре. Общее количество работников — 85 человек.

10. Sanlarix

В 2024 году компания установила СЭС общей мощностью 5,7 МВт и общей площадью 27 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года она получила чистый доход в размере 39,2 млн. гривен и прибыль 1,7 млн. гривен.

Компания была основана в конце 2023 года, расположена в Стрыйском районе Львовской области. На постоянной основе в компании работает 32 работника.

11. ESS

В 2024 году компания EnergoSave Systems выстроила СЭС суммарной мощностью 5 МВт общей площадью 6 млн кв. м.

По результатам 2024 года она получила чистый доход в размере 10,3 млн. гривен и прибыль 1,55 млн. гривен.

Компания начала свою работу в 2014 году, ее офис находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Общее количество работников — 15 человек.

12. Генерация

В 2024 году компания выстроила СЭС общей мощностью 4,5 МВт на общей площади 22,3 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 31,5 млн. гривен, а также прибыль в размере 739 тыс. грн. гривен.

Компания была основана в 2018 году, головной офис находится в Одессе, у компании также есть представительство в Киеве. Общая численность работников — 35 человек.

13. IQ Solar

В 2024 году компания IQ Solar выстроила СЭС суммарной мощностью 4,5 МВт на общей площади 20,45 тыс. кв. м.

Данные о финансовых показателях за последний год в системе Opendatabot отсутствуют.

Под брендом IQ Solar работает ООО "Оптима Инжиниринг", которое начало свою деятельность в 2016 году. Головной офис компании находится в Киеве, общее количество работников — 4 штатных и 37 привлеченных.

14. YASNO

Входящий в энергетический холдинг ДТЭК бренд YASNO (ООО "Д. СОЛЮШНС") является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Украине. Компания открыла направление по установлению СЭС для населения и бизнеса летом 2024 года. Всего с октября 2024 по февраль 2025 года было установлено 3,9 МВт солнечных мощностей на общей площади 17,3 тыс. кв. м.

В 2024 году компания получила чистый доход в размере 204,7 млн. гривен, и убыток в размере 21,2 млн. гривен.

Компания начала работу в 2019 году, ее головной офис компании находится в Киеве, а общее количество работников – более 1200 человек.

15. MYENERGO

В 2024 году общая мощность построенных СЭС составила 2,5 МВт, общей площадью 10,9 тыс. кв. м. За период с 2016 по 2023 год компания построила СЭС общей мощностью 12,5 МВт и площадью 56,5 тыс. кв. м.

Чистый доход компании в 2024 году составил 24,5 млн гривен, а прибыль — 2,1 млн гривен.

Компания была основана в 2016 году, офис находится в Броварах Киевской области, общее количество работников – 10 человек.

16. ООО "КОМПУТЕРРА-СЕРВИС"

В 2024 году компания установила СЭС общей мощностью 1,05 МВт общей площадью 4,2 тыс. кв. м, в 2023 году компания установила СЭС общей мощностью 550 кВт общей площадью 2,2 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 32,4 млн. гривен, а прибыль составила 2 млн. гривен.

ООО "КОМПУТЕРРА-СЕРВИС" создано в 2004 году, головной офис находится в городе Светловодск Кировоградской области. На постоянной основе в компании работает 14 человек.

17. Теплом

В 2024 году компания построила на Украине СЭС общей мощностью около 1 МВт и площадью 4,8 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 1,6 млн. гривен, а прибыль составила 60 тыс. грн. гривен.

Главная компания ООО "Теплодом.Нет.Юа" была основана в 2017 году, головной офис находится в Харькове, на постоянной основе в компании работает 6 человек.

18. Reneco

В 2024 году компания установила СЭС общей мощностью 900 кВт , площадью 3941 кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 3,3 млн. гривен, а прибыль составила 53,6 тыс. грн. гривен.

Компания была основана в 2019 году и находится в Одессе, общее количество работников – 10 человек.

19. 247 Energy

В 2024 году компания установила СЭС общей мощностью 750 кВт и площадью 3 тыс. кв. м.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 27 млн. гривен, а прибыль составила 2 млн. гривен.

Под брендом 247 Energy работает ООО "Академ Инвест", компания основана в 2021 году, ее головной офис находится в Броварах Киевской области. На постоянной основе в компании работает 4 работника.

20. Лидер Энерджи Украина

За 2024 год компания выстроила СЭС общей мощностью 459 кВт и общей площадью 2162 кв. м. В открытых источниках нет данных по чистому доходу компании за 2024 год, а убыток составил 700 гривен.

Компания была основана в 2017 году, головной офис находится в Харькове.

21. EsCore

В 2024 году компания установила СЭС общей мощностью 332 кВт и общей площадью 1,1 тыс. кв . м.

По результатам 2024 г. она получила чистый доход в размере 740 тыс. гривен и ущерб 286 тыс. гривен.

Компания была основана в 2020 году в Одессе. На постоянной основе у компании работает 11 работников.

22. НПП "Энерго Плюс"

В 2024 году компания установила суммарную СЭС мощностью 152 кВт общей площадью 690 кв. м.

По результатам 2024 года она получила чистый доход в размере 1,247 млрд. гривен и прибыль 57,3 млн. гривен.

"Научно-производственное предприятие "Энергоплюс" является производителем энергетических устройств, таких как трансформаторы и инверторы. Предприятие было основано в 2013 году, производственные мощности находятся в городе Кременчуг Полтавской области. Общее количество работников — 338 человек.

23. Экомир Солар

Компания не предоставила производственных результатов за 2024 год, отметив, что с начала деятельности ее специалисты разработали и ввели в эксплуатацию 981 СЭС для частных домохозяйств и 10 объектов для юридических лиц.

По результатам 2024 года она получила чистый доход в размере 40,4 млн. гривен и прибыль 1,9 млн. гривен.

Компания работает с 2017 года. Она состоит из группы юридических лиц, главным из которых является ООО "Фондас". Общее количество работников — 30 человек.

24. Teslaenergo

В компании не предоставили данные о производственных показателях за 2024 год, однако отметили, что с 2017 по 2024 год включительно построили 125 МВт СЭС на площади 156,3 Га.

В 2024 году компания получила чистый доход в размере 19,541 млн гривен, а чистая прибыль компании составила 816 тыс. гривен.

Компания была основана в 2012 году, головной офис находится в Житомире, количество работников – 15 человек, а во время активного строительства СЭС она может возрасти до 100 человек.

25. Avenston

В компании не предоставили производственные данные за 2024 год, однако отметили, что с начала деятельности построили СЭС суммарной мощностью более 610 МВт.

По результатам 2024 года компания получила чистый доход в размере 19 млн. гривен и прибыль в размере 1,5 млн. гривен.

Деятельность компании в области солнечной энергетики началась в 2010 году под брендом SolarUA, действующее юридическое лицо ООО "Авенстон" и бренд Avenston были зарегистрированы в 2018 году. Головной офис компании находится в Киеве, а общее количество работников – 12 штатных и 10 на аутсорсе.